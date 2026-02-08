Geçim odaklı seçim anketi: 'Refah için iktidar değişikliği gerekli mi' anketinin sonuçları açıklandı

MetroPOLL Araştırma 28 ilde gerçekleştirdiği "Refah için iktidar değişikliği gerekli mi" anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren seçmenlerin yanıtları damgasını vurdu...

MetroPOLL Araştırma, 15-21 Ocak 2026 tarihlerinde bin 219 katılımcı ile gerçekleştirdiği bir anketi kamuoyu ile paylaştı.

"Refah için iktidar değişikliği gerekli mi?" başlığı ile yapılan ankette katılımcılara, "Geçim şartlarınızın iyileşmesi için bir iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarında katılımcıların çoğunluğu "Evet" yanıtını verirken, "Evet" diyenlerin oranının "Hayır" yanıtını verenleri iki katından fazla olduğu görüldü.

Bu sonuçla birlikte ankete katılanların son seçimlerde oy verdikleri partiler ise oldukça dikkat çekiciydi.

Ankete göre AK Partili seçmenlerin yüzde 39,7'si, MHP'li seçmenlerin ise yüzde 41,3'ü anketteki soruya "Evet" yanıtını verdi.

İşte MetroPOLL Araştırma'nın anketi: