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Gelecek Partili 10 milletvekili CHP'ye istifa dilekçelerini verdi

Gelecek Partili 10 milletvekili CHP'ye istifa dilekçelerini verdi
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CHP listelerinden seçime giren Selçuk Özdağ, beraberindeki 10 milletvekiliyle birlikte CHP'ye istifa dilekçelerini sunduklarını belirtti.

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz" dedi.
Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.”

Etiketler gelecek gelecek partisi milletvekili aday chp
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