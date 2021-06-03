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Gelecek Partisi'nde istifa depremi

Gelecek Partisi'nde istifa depremi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Çevik, istifasına ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Araştırma, Geliştirme ve Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Neslihan Çevik, açıklamasında, kuruluşundan beri içinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden bugün itibari ile ayrıldığını bildirdi.

Etiketler gelecek gelecek partisi istifa
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