Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar hareketlendi
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar hareketlendi
Altın fiyatları için bir bomba iddia daha! Daha da mı yükselecek ?
Altın fiyatları için bir bomba iddia daha! Daha da mı yükselecek ?
İstanbul Boğazı’nda şoke eden görüntü
İstanbul Boğazı’nda şoke eden görüntü
Yasakların geri döndüğü il sayısı 37'e yükseldi! İşte tam liste
Yasakların geri döndüğü il sayısı 37'e yükseldi! İşte tam liste
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 20 Ağustos 2020 15:47

Gelecek Partisi'nde toplu istifa depremi

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin Ankara İl Başkanı Osman Hakan Kılıç ve 7 ilçe başkanı ile birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek Partisi'nde toplu istifa depremi
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Osman Hakan Kılıç, 8 Ocak 2020 tarihinde göreve geldiğini hatırlatarak, 7 ilçe başkanı ve mahalle temsilcileriyle birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, “Gelecek Partisi’nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul etmiştim. Ancak görev yaptığım 8 aylık süreç içerisinde az önce bahsettiğim ilkelerden uzaklaştığını gördüm” dedi.

Kılıç ile birlikte Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Vahdettin Elbay, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akkoca, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Yavuz Beytullahoğlu, Çankaya İlçe Başkanı Tülay Saraçlı, Sincan İlçe Başkanı Murat Koca, Altındağ İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, Mamak İlçe Başkanı Yasemin Sivri, Haymana İlçe Başkanı Nihat Demir, Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hakan Ataç ve Elmadağ İlçe Başkanı Sedat Öztekin istifa etti. 

ANKA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ankara , istifa , gelecek partisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM