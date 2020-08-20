Gelecek Partisi'nde toplu istifa depremi

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Osman Hakan Kılıç, 8 Ocak 2020 tarihinde göreve geldiğini hatırlatarak, 7 ilçe başkanı ve mahalle temsilcileriyle birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, “Gelecek Partisi’nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek görevi kabul etmiştim. Ancak görev yaptığım 8 aylık süreç içerisinde az önce bahsettiğim ilkelerden uzaklaştığını gördüm” dedi.

Kılıç ile birlikte Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Vahdettin Elbay, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Akkoca, Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Yavuz Beytullahoğlu, Çankaya İlçe Başkanı Tülay Saraçlı, Sincan İlçe Başkanı Murat Koca, Altındağ İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, Mamak İlçe Başkanı Yasemin Sivri, Haymana İlçe Başkanı Nihat Demir, Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hakan Ataç ve Elmadağ İlçe Başkanı Sedat Öztekin istifa etti.