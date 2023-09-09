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Gelecek Partisi'nden 3 vekil AK Parti'ye geçiyor

Gelecek Partisi'nden 3 vekil AK Parti'ye geçiyor
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Yerel seçimlere odaklanan Ankara kulislerinden dikkat çeken bir iddia sızdı... Genel seçimlerde CHP'nin listelerinden milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Gelecek Partili 3 milletvekilinin AK Parti'ye transfer olacağı iddia edildi.

Genel seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren ve milletvekili adaylarını CHP'nin listesinden göstererek milletvekili seçilerek TBMM'ye giren Gelecek Partili 3 milletvekilinin partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Twitter'da yaptığı paylaşımlarla AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz'e ait olan bu iddiaya göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda meclise toplamda 10 milletvekili ile giren Gelecek Partisi'nden 3 milletvekili AK Parti'ye geçme kararı aldı.

Karagöz bu 3 milletvekilinin ismini açıklamazken, Gelecek Partisi'nin TBMM'deki 10 milletvekili şöyle:

Mustafa Nedim Yamalı / Ankara Milletvekili

Selim Temurci / İstanbul Milletvekili

İsa Mesih Şahin / İstanbul Milletvekili

Doğan Demir / İstanbul Milletvekili

Mustafa Bilici / İzmir Milletvekili

Cemalettin Kani Torun / Bursa Milletvekili

Hasan Ekici / Konya Milletvekili

Serap Yazıcı Özbudun / Antalya Milletvekili

Sema Silkin Ün / Denizli Milletvekili

Selçuk Özdağ / Muğla Milletvekili

Etiketler tbmm meclis gelecek partisi chp ak parti transfer milletvekilleri milletvekili
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