Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş açıklaması

AK Parti ve MHP’nin ardından Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci de Selahattin Demirtaş’ı hedef gösterdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Temurci, düzenlediği basın toplantısında dokuz ilde belirledikleri il başkanlarını açıkladı.

Buna göre partinin Bursa İl Başkanı Alpaslan Yıldız, Mardin İl Başkanı Emin İlhan, Çorum İl Başkanı Gökhan Külcü, Adıyaman İl Başkanı Hacı Abdurrahman Divez, Muş İl Başkanı Muhammet Gürhan Çermi, Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Amasya İl Başkanı Ali Kurt, Çanakkale İl Başkanı Hüseyin Yıldırım ve Van İl Başkanı Abdulhakim Karabıyık olarak belirlendi. Gündeme ilişkin de mesajlar veren Temurci, yazdığı oyunun tiyartoda sahnelenmesiyle yeniden iktidarın hedef aldığı Selahattin Demirtaş ile ilgili ise şunları söyledi:

‘SOKAĞA ÇIKIN TALİMATI VEREN KİŞİNİN ADIYDI’

“Birçok arkadaşımız Güney Doğu’da Doğu Anadolu’da gitmediğimiz yer yok. Selahattin Demirtaş’tan bir barış güvercini birileri çıkartmaya çalışıyor. Bir tasnif yapayım. Bu mesele yargıda. Suçsuz yere bir saniye bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kalmasına gönlümüz razı değil. Sahte lider oluşturma gayretlerini de tepkimizi ortaya koymamız lazım.

Yargının vereceği karar başımız gözümüz üstünedir. Bu kardeşiniz Hendek’ler kazıldığında, oradaki insanlar evini barkını kaybettiğinde arkadaşlarıyla birlikte yardım eden bir kardeşiniz. Onlar niye o hale geldiler çok iyi biliyoruz. Demirtaş gerçekte kimdir hatırlamamız lazım. “Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen kişiydi. Bizim bunu unutmamız mümkün değil. “PKK terör örgütü değildir” diyordu Demirtaş. “Kandil bir barış merkezidir” demişti.

Bunları Demirtaş demişti. 6-8 Ekim olayları olduğunda dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun telkinlerine uymayıp vatandaşlarımızı sokağa döken ve 53 vatandaşımızın ölümüne yol açan, Yasin Börü de dahil, olan olayları tetikleyen, o sokağa çıkın talimatı veren kişinin adıydı Selahattin Demirtaş.”

‘SAHTE KAHRAMANLAR OLUŞTURMA GAYRETİ’

“AİHM’in verdiği kararlar var. Yargı suçsuz bulursa Gelecek Partisi olarak bir şey söylemek durumunda değiliz. Demirtaş’ın ‘Ben bunları söyledim, sizden özür dilerim 82 milyon’ demesi lazım. Yaptıklarının yanlış olduğunu bu milletle paylaşmadan birileri sahte kahramanlar oluşturma gayreti içerisindeyse millet bunu bir yere not ediyor. Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz olamaz. Hiçbir bu ülkede Kürt vatandaşının bu ülkenin bölünmesini parçalanmasını istediğine dair kanaatimiz yok. Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Demirtaş’ı parlatanlara karşı bu hatırlatmaları yapmamız lazım.”

‘ÖNCE TERÖRLE ARAMIZA DUVAR ÖRÜYORUZ DİYECEKLER’

“Tiyatro oyunu. Onu yazan kim Selahattin Demirtaş. Kimsenin içeride bir saniye tutuklu kalmasını istemeyiz. Hanımefendilerin o birbirine verdiği desteğe de eyvallah. Kimsenin zora girmesini de tasvip etmeyiz. Selahattin Demirtaş’ı yeniden cilalayıp bu yaptıklarını hiçbir tanesini paylaşmadan bir çalışma yapılıyorsa birinci beklentimiz. Önce çıkıp diyecekler ki “biz ders aldık”.

“Terörle aramıza duvar örüyoruz” diyecekler. PKK’yı yoldaş Kandil’i barış merkezi olarak görenlerle Türkiye’de siyaset yapmanın zorluğu ortadadır. Kürt kardeşlerimiz hiç merak etmesin. Şu anda MHP ile yol yürüyen iktidar partisine bakıyor güney doğu ve doğudaki kardeşlerimiz.”Biz bu siyasal hareketin içinde olamayız. AK Parti, AK Parti olma vasfını kaybetmiştir” diyor. Çukur kazan HDP ile de yol yürümek istemiyor. Onun için 82 milyonu bir ve beraberdir.”