Gelecek Partisi'nden sürpriz karar

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünü yaptığı Gelecek Partisi’nin kuruluşu bugün ilan edildi.

Bilkent Otel’deki toplantı 500 civarında kişinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda 154 kişilik kurucular kurulu üyeleri tanıtılırken, Ahmet Davutoğlu partinin genel ilkelerini açıkladı.

Artıgerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre toplantının basına açık bölümünün ardından kurucular kurulu üyeleri, basına kapalı tanışma yemeğinde bir araya geldi.

KURUCULAR KURULU GENEL BAŞKAN VE PARTİ KURULLARINI SEÇECEK

Kurucular Kurulu, 19 Aralık’ta yeniden bir araya gelecek. Bu toplantıda, Genel Başkan ile parti kurulları seçilecek.

Gelecek Partisi’nin örgütlenme süreci ise il ve ilçe teşkilatlarının kurulmasıyla devam edecek. Önce il başkanları atanacak. İl başkanları, ilçe teşkilatlarını kuracak. Kuruluş süreçlerinden sonra önce ilçe, ardında il kongreleri yapılacak.

İl ve ilçe kongrelerinin 6 aya kadar tamamlanması bekleniyor. Bu süreci 1. Olağan Genel Kurultay takip edecek.

ÖZDAĞ: ERKEN SEÇİM OLMAZSA VEKİL TRANSFER ETMEYİZ

Ahmet Davutoğlu ile ve diğer eski 3 milletvekili ile kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmelerinin ardından AK Parti’den istifa eden Selçuk Özdağ, Artı Gerçek’e yaptığı açıklamada, erken genel seçim kararı olmadıkça milletvekili transferi yapmayı planlamadıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Özdağ, yeni partiye dair şu değerlendirmeleri yaptı:

“Milletle büyük bir heyecan var. Alternatif yok diyorlardı, çeşitli gerekçelerle başka partilere oy vermek istemiyorlardı. Şimdi Türkiye’de bir alternatif var; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü diyen, fikir, inanç ve teşebbüs hürriyetine önem veren bir parti var, Gelecek Partisi. Bu parti Türkiye’nin problemlerini biliyor ve bu problemlere çözüm önerileri sunuyor, köklü reformlar talep ediyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

“Adalet ve Kalkınma Partisi 6 yıldır Türkiye’yi kötü yönetiyor, son bir buçuk yıldır da cumhurbaşkanı hükümet sistemi nedeniyle yönetemiyor. Bu sistemin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Devlet kişinin değildir, Türkiye bir kişinin, bir partinin, bir etnisitenin, bir mezhebin olamaz. Türkiye, Türkiye’de yaşayan 82 milyon insanındır. Bunu herkese hatırlatmak için geliyoruz. Türkiye’nin özgürlüğü için Gelecek diyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği için, gelir dağılımında adalet için Gelecek diyoruz. Cumhuriyet, demokrasi, insan hakları için Gelecek diyoruz.”

10’DAN FAZLA MİLLETVEKİLİ İLE GÖRÜŞÜYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “20 milletvekili isterlerse veririm” sözlerini hatırlatmamız üzerine ise Özdağ, şunları belirtti:

“Meral hanıma teşekkür ediyoruz. Sayın Akşener ile görüşüyoruz. Türkiye’de demokrasi, insan hakları, fikir özgürlüğü eksikliğini dile getiren siyasi parti liderleri ile zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Kendisinin bu şekildeki yaklaşımı çok hoş bir yaklaşım.

Erken seçim kararı alınmadıkça, bizi seçime sokmamak için bir hamle yapmadıkları sürece herhangi bir partiden milletvekili transferini doğru bulmuyoruz. Ama görüştüğümüz milletvekili arkadaşlarımız var, sayıları da 10’unun üzerinde, büyük çoğunluğu iktidar partisinden. Ama bir erken seçim kararı alırlarsa, Meral Akşener’e yapılan bize yapılmak istenirse men dakka dukka, çalma kapımı çalarız kapını deriz. Türkiye’de herkesin demokrasiyi içselleştirmesi gerekir. Kalıcı olan devlettir, insanlıktır, millettir, kalıcı olan değerlerimizdir. Partiler araçtır. Önceden bunu söyleyenler şimdi kalıcı olduklarını zannediyorlar, fani olduklarını unutuyorlar. Biz iktidar partisinin ilanihaye olamayacağını kendilerinin de öğrenmesi gerektiğini biliyoruz.”

ANKETLERDE YÜZDE 7-9

Anketlerde kendileriyle ilgili ciddi bir teveccüh olduğunu ifade eden Özdağ, anket yaptırmadıklarını ancak görüştükleri kamuoyu şirketlerinin anketlerine göre oylarının yüzde 7 ile 9 arasında olduğunu belirtti. Özdağ, bugünden itibaren bu oyların artacağını ifade etti.

ÖMER ÜNAL: CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ PATİNAJ YAPIYOR

AK Parti’den istifa eden, 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal da birçok milletvekilinin kendileriyle görüştüğünü, ancak 20 milletvekili ile Meclis’te grup kurma gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

Artı Gerçek’e konuşan Ünal, “Birçok milletvekili bizlerle görüşüyor, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi’nden değil, diğer siyasi partilerden de milletvekilleri var. Onlar da benzer eleştirileri paylaşıyorlar. Herhangi bir şekilde bir milletvekili transferi düşünmüyoruz. Ancak bizim ilkelerimizi kabul eden sayın Hocamızın açıklamış olduğu değerleri özümseyen, hangi parti olursa olsun tüm milletvekillerine kapımız açık” dedi.

AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi’nde yer alma sebeplerini de sorduğumuz Ünal, kendisi için en temel kırılma noktasının Ahmet Davutoğlu’nun istifa ettirilmesi olduğunu söyledi. Ünal, “Yüzde 49,5 oy almış Başbakanın parti içindeki bir takım hiziplerin, Pelikan çetesinin operasyonuyla istifaya zorlanmasıyla. Bu bir kere demokratik değildi” diyen Ünal, AKP’nin toplumun taleplerine kulak tıkar hale geldiğini söyledi.

AK Parti’de Teşkilat Başkan Yardımcılığı da yapan Ünal, teşkilat mensuplarının beklentilerini ilettiklerinde hiçbir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Ünal, “Belli başlı aileler AKP içinde, hükümet ve bürokraside önemli bir konuma geldi. Bu sorunları söylediğimizde maalesef duyarsızlıklarını gördük. Toplumun beklentileri dışında politikalar yapıldı” diye konuştu.

FETÖ ile mücadeleyi de yetersiz bulan Ünal, ancak Bank Asya’nın önünden geçenlerin bile cezalandırıldığını söyledi. Ünal, “Hukukun ayaklar altına alındığını, kişiye göre hukuk uygulandığını gördük. Paranız varsa FETÖ’cü de olsanız aklandığınız uygulamalar gördük. Bu eleştirilerimize de kulak tıkadılar” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2015’den sonra kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını, toplunun beklentisi dışında bir takım küçük grupların beklentisine göre hareket ettiğini ifade eden Ünal, son olarak termik santrallarla ilgili yasayı hatırlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan yasanın Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

“Madem toplumun hassasiyetlerine bu kadar duyarlısınız, getirmeyin. Ne oldu, milletvekilleri kabul, etti cumhurbaşkanı veto etti. Sonra da ‘ooo cumhurbaşkanımız çok iyi iş yaptı.’ Kardeşim aynı partidensiniz. Cumhurbaşkanı bağımsız olsa anlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi 2015’den bu yana bu çelişkileri yaşıyor, yaşamaya da devam edecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bugün gerçekten patinaj yaptığını görüyorsunuz.”

Ünal, İstanbul’da Valinin, KONSİAD’ın düzenlediği Konya günlerine Davutoğlu ve arkadaşlarının katılmamasını istediği iddialarını da değerlendirdi.

“Engellemeler bekliyor musunuz” sorumuza Ünal, şu yanıtı verdi: “İnsanları serbest bırakılmaları gerekiyor. Her türlü mücadeleye de hazırım birileri bizi korkutmuş olsa biz ne Adalet ve Kalkınma Partisi’nden istifa ederdik, en nihayetinde iktidar partisi, ne böyle bir oluşum içinde hareket ederdik. İstanbul Valisi’nin Davutoğlu ve arkadaşlarının bu programa katılmamasıyla ilgili bir telkinde bulunduğunu öğrendik. Sayın vali devlet adamlığı bunu yaptırtmaz. Siyaset yapmak istiyorsan sahne ortada. Kimin nereye nasıl katılacağına bir vali karar veremez. KONSİAD bir dernektir. Bir derneğin etkinliğine kimin çağrılacağına vali karar veriyorsa, bu ülkede ne ifade özgürlüğü ne hak hukuk kalmıştır. Bu yasakçı bir zihniyet. Valinin bir derneğin davetli listesine müdahale gibi bir yetkisi yok. Vali bey böyle bir şey yapmışsa ç