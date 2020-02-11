Gelecek Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı açıklandı

Gelecek Partisi Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nedim Yamalı, Cumhurbaşkanı adaylarının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı.

"SEÇİM BEKLİYORUZ"

Gazeteci Çağlar Cilara’nın YouTube programına konuk olan Mustafa Nedim Yamalı, parlamentoda çoğunluğu elde ederek iktidar olmak istediklerini, Cumhurbaşkanlığı sisteminin devam etmesi halinde ise de 50+1’i bulmak için çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seçimlerin 2023’e kalmasının muhtemel olmadığını söyleyen Yamalı, “Muhtemelen 1-1,5 sene içinde bir seçim olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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