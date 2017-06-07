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  4. 07 Haziran 2017 16:45

''Gelin, bu sevdadan vazgeçin''

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın TBMM Genel kurulunda zeytinlik alanların sanayi tesislerine açılması hakkında konuştu.

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Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma şu şekilde;

‘‘Maden firmalarının talepleri doğrultusunda ve onların baskıları nedeniyle zeytinliklerimizi yok etmek istedikleri iddiaları doğru mudur?

  Zeytin üretimi yapılan illerimizde, zeytinlik alanlar için şimdiye kadar yapılan maden arama ve işletme izin başvuru sayısı nedir?

  Bunlardan ne kadarı 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun nedeniyle reddedilmiştir?

  2014-2017 yılları arasında maden arama ve işletme izin başvurusu nedir? Bunların ne kadarına onay verilmiştir? Zeytinlik alanlardaki onay verilmeyen maden arama başvuru sayısı nedir?

    Gelin, bu sevdadan vazgeçin. Hepinize zeytin ağacı kadar uzun ömürlü, zeytin tanesi kadar bereketli ve zeytinyağı kadar sağlıklı bir ömür diliyorum.’’

MADEN , AKP , CHP , BALIKESİR MİLLETVEKİLİ , ZEYTİN , 3573 , AHMET AKIN