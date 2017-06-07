Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma şu şekilde;

‘‘Maden firmalarının talepleri doğrultusunda ve onların baskıları nedeniyle zeytinliklerimizi yok etmek istedikleri iddiaları doğru mudur?

Zeytin üretimi yapılan illerimizde, zeytinlik alanlar için şimdiye kadar yapılan maden arama ve işletme izin başvuru sayısı nedir?

Bunlardan ne kadarı 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun nedeniyle reddedilmiştir?

2014-2017 yılları arasında maden arama ve işletme izin başvurusu nedir? Bunların ne kadarına onay verilmiştir? Zeytinlik alanlardaki onay verilmeyen maden arama başvuru sayısı nedir?

Gelin, bu sevdadan vazgeçin. Hepinize zeytin ağacı kadar uzun ömürlü, zeytin tanesi kadar bereketli ve zeytinyağı kadar sağlıklı bir ömür diliyorum.’’