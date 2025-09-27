Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketinde dikkat çeken sonuçlar
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği "Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketi"nin sonuçları açıklandı. 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında Gürsel Tekin'in de ilk 5'e girmesi dikkat çekti.
ORC Araştırma 22-25 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 17-25 yaş arası 1960 katılımcıyla "Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler" araştırması gerçekleştirdi.
ORC'nin anketinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu %31,7 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP'de İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla geçici görevle getirilen Gürsel Tekin'in ilk 5'e girdiği görüldü.
İşte ORC'nin Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketi"nin sonuçları:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol