  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketinde dikkat çeken sonuçlar

Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketinde dikkat çeken sonuçlar

Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketinde dikkat çeken sonuçlar
Güncelleme:

ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği "Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketi"nin sonuçları açıklandı. 26 ilde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında Gürsel Tekin'in de ilk 5'e girmesi dikkat çekti.

ORC Araştırma 22-25 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 17-25 yaş arası 1960 katılımcıyla "Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler" araştırması gerçekleştirdi.

ORC'nin anketinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu %31,7 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP'de İstanbul İl Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla geçici görevle getirilen Gürsel Tekin'in ilk 5'e girdiği görüldü.

İşte ORC'nin Gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler anketi"nin sonuçları:

ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği

text-ad
Etiketler anket gençlerin en beğendiği muhalif siyasetçiler ekrem imamoğlu özgür özel Ümit Özdağ gürsel tekin mansur yavaş müsavat dervişoğlu muharrem ince Fatih Erbakan yavuz ağıralioğlu hüseyin baş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı! Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı! CHP'li Belediye Başkanı ''bardağı taşıran son damla'' deyip CHP’den istifa etti CHP'li Belediye Başkanı ''bardağı taşıran son damla'' deyip CHP’den istifa etti Ağrı şikayetiyle gittiği hastane, koltuk değneklerine mahkum kaldı! Ağrı şikayetiyle gittiği hastane, koltuk değneklerine mahkum kaldı! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! Çanakkale'de tam 4 bin 500 yıllık son 100 yılın en büyük keşiflerinden biri... Çanakkale'de tam 4 bin 500 yıllık son 100 yılın en büyük keşiflerinden biri... 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün kızı cenaze töreninde fenalık geçirdi Arabeskin kraliçesi Güllü'nün kızı cenaze töreninde fenalık geçirdi
CHP’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı! CHP’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti! Özel'den Erdoğan'a eleştiri bombardımanı: ''O geldiğinde asgari ücretle 7 çeyrek alınıyordu'' Özel'den Erdoğan'a eleştiri bombardımanı: ''O geldiğinde asgari ücretle 7 çeyrek alınıyordu'' Güllü'nün nasıl öldüğü kızının ifadesiyle ortaya çıktı: ''Roman havası oynuyorduk'' Güllü'nün nasıl öldüğü kızının ifadesiyle ortaya çıktı: ''Roman havası oynuyorduk'' Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Tanju Özcan'dan Türkiye'nin hayalet şehri ''şato villalar'' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı Tanju Özcan'dan Türkiye'nin hayalet şehri ''şato villalar'' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık çağrı 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti!