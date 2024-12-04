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Genel af mı geliyor? AK Parti'den yanıt geldi

Genel af mı geliyor? AK Parti'den yanıt geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel af hazırlığı yapıldığını iddia etti. Söz konusu iddiaya AK Parti cephesinden yanıt geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret ederek Meclis'te yaptığı çağrıya sert tepki gösterdiği konuşmasında "Gördük anladık ki iş başka yerlere doğru evriliyor" demişti.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'GENEL AF' İDDİASI

Bütün bunların arkasında bir genel af planlaması olduğunu iddia eden Dervişoğlu, “Bu planı yapanlara sesleniyorum” diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yönetenler ve onlarla birlikte hareket edenler Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasından özel bir muratları var ise ve terörün sonlandırılması için Abdullah Öcalan’ın serbest kalmasının gerekliliğine vurgu yapıyorlarsa o zaman buradan sesleniyorum. Gücün yetiyorsa Recep Tayyip Erdoğan senin yetkin var Abdullah Öcalan'ı istediğin zaman affedebilirsin ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir genel affa geçit vermeyeceğiz.

Çünkü bu affa geçit vermek demek; Türkiye’nin başına büyük belalar ören Fethullah Gülen terör örgütü yüzünden ve o terör örgütüne bağlılıkları yüzünden hapishanelerde olan FETÖ’cüleri de dışarıya çıkaracak, Türkiye’nin başına bela olmuş uyuşturucu kaçakçılarını da dışarı çıkaracak. Türkiye'nin ırzına, namusuna göz dikmiş çetelerin yöneticileri ve üyelerini de dışarıya çıkaracak. Eğer bu af planı şayet kuvveden fiile düşünceden eyleme dönüşecek olur ise Sinan Ateş’in katilleri de onların ayaktaşları da serbest bırakılacak. Bu tezgâha düşmeyeceğiz. Bu planın yaşama geçirilmesine asla ve kata müsaade etmeyeceğiz."

Eski milletvekili Ufuk Uras da MHP lideri Bahçeli ile görüştükten sonra "Ciddi bir hazırlık görüyorum. Anayasada ana dille ilgili değişikler olabilir ya da kısmi af beklentisi gördüm" demişti.

AK PARTİ'DEN 'GENEL AF' AÇIKLAMASI

Dervişoğlu ve Uras'ın bu iddiaları sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan 'genel af' açıklaması geldi.

Mynet'e konuşan Dağ, "Özellikle MHP'nin bu şekilde bir talebi olduğu siyaset kulislerinde çok konuşuluyor. AK Parti'nin genel affa bakış açısı nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bizim gündemimizde afla alakalı bir durum yok."

Etiketler ak parti genel af müsavat dervişoğlu
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