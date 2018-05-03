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  4. 03 Mayıs 2018 09:47

Genel af mı geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanlarından Yiğit Bulut, genel af önerisini gündeme getirdi. Bulut, "Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve 'her vatandaşı' suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim" dedi.

Genel af mı geliyor
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 24 Haziran seçimlerine 53 gün kala Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, bugünkü Star gazetesindeki köşe yazısında “Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı’ suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” dedi. Bu çıkış sonrası akıllara ise "Genel af mı geliyor?" sorusu geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu yazısı mahkumlar tarafından heyecana sebep olurken "Genel af ne zaman çıkacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Bulut'un "bazı suçlar hariç" ibaresi ise kafa karışıklığına sebep olurken hangi suçların affedilip affedilmeyeceği merak konusu oldu.

“Büyük Barış” tezini defalarca yazdığını ve ne anlama geldiğini anlatan Yiğit Bulut, genel af çağrısı yaparak, “Bazı suçlar hariç GENEL BİR AF hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı' suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” ifadelerini kullandı.
 

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