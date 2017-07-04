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  4. 04 Temmuz 2017 07:57

Genel başkan kayıplara karıştı, parti kapatıldı

Anayasa Mahkemesi, Önce Vatan Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.

Genel başkan kayıplara karıştı, parti kapatıldı
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Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 21 Mayıs 2014'te İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Önce Vatan Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna istinaden hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istenildi.

AYM tarafından yapılan incelemede, partinin Siyasi Partiler Kanunu gereğince kuruluşundan itibaren iki yıl içinde ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitine yer verildi.

Ayrıca, AYM'nin Önce Vatan Partisinin savunmasını isteyen yazısının parti genel merkezi boşaltıldığından tebliğ edilemediği, bunun üzerine söz konusu yazının özel kalem müdürüne teslim edilmesine rağmen partinin kendisine verilen süre içerisinde savunma yapmadığı belirlendi. 

Bu nedenle Önce Vatan Partisinin kendiliğinden dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.

GENEL BAŞKANI MİLYONLARCA BORÇLA SIRRA KADEM BASTI

İkna ettiği bazı eski siyasilerle "Önce Vatan Partisi"ni kuran Genel Başkan Hüseyin Demirel'in parti yöneticileri ve esnafa milyonlarca lira borç takıp kayıplara karıştığı öne sürülmüştü. 

anayasa mahkemesi , önce vatan partisi