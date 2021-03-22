  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Gergerlioğlu, 10 güne teslim olmazsa yakalanacak!

Gergerlioğlu, 10 güne teslim olmazsa yakalanacak!

Milletvekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eylem başlatan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezasının infazı için 10 gün içinde teslim olmaması durumunda, görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

HDP Kocaeli eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen hapis cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü. Karara ait yazının 19 Mart 2021 tarihinde ulaştığı Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı ise hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün MERNİS adresine çağrı kağıdı çıkarttı. Çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olması beklenilen Gergerlioğlu, teslim olmaması durumunda hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından ise Gergerlioğlu görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

Meclis'te gözaltına alınan Gergerlioğlu'ndan ilk açıklamaMeclis'te gözaltına alınan Gergerlioğlu'ndan ilk açıklamaPolitika

 

Etiketler hdp ömer faruk gergerlioğlu gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dün gece 9 TL'ye dayanan Dolar'da dalgalanma sürüyor
Dünyaca ünlü milyarder Ayasofya'da namaz kıldı
Türkiye'nin ''2 çok büyük'' haber kanalı dolar bilgisini kaldırdı
Esra Ceyhan'ın son halini görenler tanıyamadı
İşte konut fiyatlarının en çok arttığı şehirler
Şehirden kaçıp dağ evine yerleşti: ''Haftada 2 bin TL kazanıyorum''
Dolar/TL için çılgın tahmin: ''9.70'e yükselebilir!''
Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı
Erol Bulut'un kredisi bitti
Eğitim-İş'ten Andımız kararı: ''Her sabah okuyacağız!''