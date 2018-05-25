Gökçek ailesine yakın isim İYİ Parti'de yönetici oldu

Osman Ertürk Özel’in istifasının ardından Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine İYİ Parti Ankara 3. sıra adayı Gökhan Beker’in kardeşi Oğuzhan Beker getirildi. Beker'in, Melih Gökçek ve oğullarına yakın bir isim olması ise dikkat çekti.

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, önce adaylıktan istifa etmişti.

Osman Ertürk Özel, Genel Başkanlık görevini bıraktığını da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Özel, "Türkiye'nin cesur iyilerinin, İYİ gençliğin ve Cumhurbaşkanı adayımız Meral Akşener'in başarılı olması için azimle çalışmaya devam edeceğim. Bununla birlikte, gördüğüm lüzum üzerine Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" mesajını yayımlamıştı.

"HİÇBİR SİYASİ ALTYAPISI YOK"

Osman Ertürk Özel’in istifasının ardından Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine İYİ Parti Ankara 3. sıra adayı Gökhan Beker’in kardeşi Oğuzhan Beker getirildi.

Melih Gökçek böyle isyan etti

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, bugünkü yazısında Oğuzhan Beker’in İYİ Parti’de tartışma yarattığının işaretini “1996 doğumlu Beker’in hiç bir siyasi altyapısının olmadığı belirtiliyor” sözleriyle vermişti.

"GÖKÇEK AİLESİNE YAKIN" İDDİASI

Oda Tv'nin haberinde, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğuzhan Beker’in Gökçeklere yakın bir isim olduğu iddia edildi. Sosyal medyada Oğuzhan Beker’in Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’le birlikte yer aldığı fotoğrafı yayımlandı.

ERDOĞAN'IN KAMPANYASINA DESTEK VERMİŞTİ

Ankara Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Oğuzhan Beker’in geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “istihdam seferberliği”ne destek vermesi de dikkat çekti.