Gökçek belediyenin deposundan çıkan 'jet ski'yi böyle savundu

31 Mart'tan sonra koltuğunu AK Partili Mustafa Tuna'dan devralan Mansur Yavaş'ın belediyedeki araştırmaları sürüyor.

Bu araştırmalar sonucunda son olarak Kuzey Yıldızı Parkı’nda, belediyeye ait depodan jet ski çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ise "Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla alınan ve ASKİ envanterinde bir araçtır" dedi.

Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından başlayan incelemeler sonunda bazı depolarda alınıp kullanılmayan binlerce top, bazılarında bastırılmış posterler bulundu. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmadığı belirtiler bir jet ski bulundu.

Jet ski’nin kayda alındıktan sonra Melih Gökçek’e tahsis edildiği ortaya çıkıp geri çağrılan cipler gibi, ihale yoluyla satışa çıkarılacağı bildirildi.