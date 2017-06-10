Gökçek, FETÖ ile elebaşı ile çekilen fotoğrafa böyle cevap verdi

CHP’li Milletvekili Eren Erdem ile AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki fotoğraf savaşı kızıştı.

CHP’li Eren Erdem iki gün önce sosyal medya hesabından Melih Gökçek’e“Hayırlı iftarlar @06melihgokcek başganım..” şeklinde mesaj yazarak, Gökçek ile FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yemek yerken ki fotoğrafını paylaştı.

Bunun üzerine Melih Gökçek de “Bir zamanlar” şeklinde mesaj yazarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve merhum Necmettin Erbakan’la çekilmiş fotoğrafını paylaştı.