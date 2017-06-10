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  4. 10 Haziran 2017 16:18

Gökçek, FETÖ ile elebaşı ile çekilen fotoğrafa böyle cevap verdi

CHP'li Erdem, Melih Gökçek'in Fethullah Gülen'le çekilmiş fotoğrafını yayımlayınca, Gökçek de Necmettin Erbakan'la çekilmiş fotoğrafı yayımladı.

Gökçek, FETÖ ile elebaşı ile çekilen fotoğrafa böyle cevap verdi
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CHP’li Milletvekili Eren Erdem ile AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki fotoğraf savaşı kızıştı.

CHP’li Eren Erdem iki gün önce sosyal medya hesabından Melih Gökçek’e“Hayırlı iftarlar @06melihgokcek başganım..” şeklinde mesaj yazarak, Gökçek ile FETÖ lideri Fethullah Gülen’in yemek yerken ki fotoğrafını paylaştı.

Bunun üzerine Melih Gökçek de “Bir zamanlar” şeklinde mesaj yazarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve merhum Necmettin Erbakan’la çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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