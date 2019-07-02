''Gökçek gidecek, sol gelecek'' broşürleri bakın nereden çıktı !

Mart 2009'da yapılan yerel seçimler öncesinde Ankara'daki bilboardlarda yer alan ''Gökçek gidecek, sol gelecek'' şeklindeki sloganın kime ait olduğu bilinmiyordu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'den CHP'ye geçmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dikmen Vadisi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kafeterya olarak planlanıp depo olarak kullanıldığı tespit edilen binada Osman Gökçek'in seçim afişleri ile "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler bulundu.

GÖKÇEK İNKAR ETMİŞTİ

Gökçek’in, “Ben yaptırmadım” diyerek inkar ettiği broşürlerin Osman Gökçek’in seçim afişlerinin bulunduğu depodan çıkması dikkati çekti.