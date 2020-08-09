Gökçek Kendi Kurduğu Daire Başkanlığı Üzerinden Mansur Yavaş’ı Eleştirdi

Bir kullanıcının “Melih bey, meraktan soruyorum. Sizin döneminizde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim var mıydı? Yoksa bunu Mansur Yavaş mı oluşturdu? Basın Yayın Daire Başkanlığı varken bu daire başkanlığı niye kuruldu? Bu başkanlık ne iş yapar. Maliyeti Nedir?” sorusuna Gökçek “Bende Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim yoktu. Eğer şimdi böyle bir daire varsa Mansur Yavaş oluşturmuştur. Eğer böyle bir daire varsa tek görevi benim tweetleri takip edip altına sıfır takipçili cevap yazan kişilere imkan vermesidir” diyerek cevap verdi.

DAİRENİN KENDİ DÖNEMİNDE KURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gökçek’in “Bende Sosyal Medya Daire Başkanlığı diye bir birim yoktu. Eğer şimdi böyle bir daire varsa Mansur Yavaş oluşturmuştur” dediği Sosyal Medya Dairesi Başkanlığı kuruluş kararının 9 Şubat 2017 tarihli Ankara Büyükşehir Meclisi’nde alındığı ve Daire’nin kendi döneminde kurulduğu ortaya çıktı. Bazı Twitter kullanıcıları bu kararı Melih Gökçek’e cevap olarak atarak dalga konusu yaptı.

DAHA ÖNCE DE YANILTMAYA KALKMIŞTI

Gökçek, daha önce de birçok kez yaptığı gaflar ve verdiği yanlış bilgilerle sosyal medyada bazı kullanıcıların alay konusu olmuştu. Gökçek’in Mustafa Tuna döneminde alındığını söylediği tanesi 26 bin TL’lik ithal ağaçların kendi döneminde alındığı ortaya çıkmış, kar yağışları yaşanırken Erzurum’da buz tutan yol görüntülerini Ankara diye paylaşmıştı. Rize’de kardan Atatürk Anıtı yapan kişilerin montuna “photoshop” kullanarak “Ankara Büyükşehir Belediyesi” yazdırıp eleştiri yapan Gökçek’in, Halk Ekmek’te “Mansur Yavaş dönemi” diye paylaştığı kötü görüntülerin de kendi dönemine ait olduğu belgelenmişti. En son, orta refüjlerdeki ağaçların bakımsızlıktan kuruduğunu iddia eden Gökçek’in, ağaçları kendi döneminde beton bariyerler arasında asfalt ve beton zemine diktiği ortaya çıkarılmıştı.