Gökçek ortak aday mı olacak ? AK Parti'den açıklama

Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimler için partiler çalışmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul ve Ankara için kulislerde birçok ismin adaylığı gündeme geliyor. Bu isimlerin başında da Melih Gökçek geliyor.

MHP'nin adayı olacağı söylenen ve yeniden siyasetin ana merkezine kurulan Melih Gökçek hakkında son olarak AK Parti ve MHP'nin Ankara adayı olacağı iddiası ortaya atıldı. Başkent kulislerine bomba gibi düşen iddia için AK Parti'den ilk yorum Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, Melih Gökçek'in AK Parti ve MHP'nin Ankara'daki ortak adayı olacağı iddiaları için "Kapıyı ne açabilirim ne kapatabilirim" dedi.

Özhaseki'nin canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları;

"İttifak için yasal zemin oluşturulamadı. Keşke 1 yıl önce bu iş konuşulsaydı ve gerekli çalışmalar yapılabilseydi. İçimizde bu durumun hüznü var. Yerel seçimde ittifak olmasa da ipler tamamen kopmuş değil.

MELİH GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Melih Bey, benim sürekli görüştüğüm ve yıllarca partimizde görev almış bir isim. MHP'den adaylığı konusunda gönlünden ne geçer bilemem. Kendisiyle yaptığım görüşmede bana 'Ben AK Partiliyim" dedi.

ANKET ÇALIŞMALARI

Hangi büyükşehirde hangi adayın ne kadar oy alacağına ilişkin anket çalışmaları sürekli yapılıyor. Fakat bu anket sonuçları arkadaşlarımız arasında beklenti veya kırgınlığa neden olabileceği için paylaşılmıyor. Teşkilatlarımız da sürekli vatandaşla görüşerek adaylık konusunda çalışmalar yapılıyor.

ANKARA ADAYLIĞI

Şahsımla ilgili de Ankara adaylığı ile ilgili söylentiler var. Bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Partimiz gerekli çalışmaları ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra hangi arkadaşımızın aday olacağını söyleyecektir. Tahminime göre de hiçbir arkadaşımız böyle bir görevi almaktan kaçınmayacaktır."

İşte Melih Gökçek'in aklındaki formül

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