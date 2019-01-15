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  4. 15 Ocak 2019 12:16

Gökçek'ten Ankapark iddiasına sert tepki: Çatır çatır çatlayacaksın

CHP'li Gamze Taşcıer, Ankara'daki Ankapark'ın seçimden önce açılacağını belirterek ''Şov yapmak için milletin hayatını tehlikeye atacaklar'' iddiasına Melih Gökçek'ten sert tepki geldi.

Gökçek'ten Ankapark iddiasına sert tepki: Çatır çatır çatlayacaksın
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Ankara'daki Ankaparak'ın yerel seçim öncesi açılacağını söyleyen CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer "Şov yapmak için milletin hayatını tehlikeye atacaklar" dedi.

'ATLI KARINCAYA ÖZHASEKİ, ÇARPIŞAN ARABAYA GÖKÇEK BİNSİN'

Taşcıer, sözlerini "Atlı karıncaya Mehmet Özhaseki, çarpışan arabalara Melih Gökçek binsin, kendileri test etsin" diye sürdürdü.

CHP'li Taşcıer'in iddiası tartışma yaratırken; AK Partili eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Taşcıer'e tepki gösterdi.

GÖKÇEK: PİSLİK ATMAYA BAŞLADILAR

"CHP'yi şimdiden telaş sardı" diyen Gökçek, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ankapark Mart'ta açılınca, Ankara Ankapark'ı görünce, Ankara'nın çocukları ve gençleri Ankapark için söyledikleri dolayısıyla CHP'yi öpecek. Panik başladı, pislik atmaya başladılar. Amaç Ankapark'ı gezmesin.

'MAHKEMEDE İSPATA HAZIR OL'

Sen de geleceksin Gamze hanım. Görünce çatır çatır çatlayacaksın. Bizim yaptıklarımıza sizin hayalleriniz yetmez. Duyuma göre asılsız iddia ile, halkı panikletmen dolayısıyla, işletmeciler seni mahkemeye veriyormuş. Milletvekili maaşları da gitti. Mahkemede ispata hazır ol.

ankapark , melih gökçek
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