Gökçek'ten Gazeteci Yanardağ'a: ''Çıkarlar adamı böyle pert ederler''

İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı etkinlikleri nedeniyle İstanbul’un fethi ile ilgili Merdan Yanardağ’ın Tele1 ekranlarındaki açıklamalarının ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek’in Merdan Yanardağ’ı Beyaz TV’deki programına davet ettiğini söyledi.

Gökçek, kanalın Merdan Yanardağ’ın telefonuna da ulaştığını ve Yanardağ’ın “korkup bağlanmadığını” iddia etti.



Gökçek, Twitter’dan yaptığı açıklamada Yanardağ’a “Savunamayacağın fikirleri söyleme,artislik yapma, Çıkarlar adamı böyle pert ederler” sözleriyle seslendi.

“Osman Gökçek merdan yanardağın fetih ile ilgili olarak Yaptığı konuşma üzerine yanardağı beyaz TVdeki programına davet etti.

Kendisini telefonla da bulmuşlar Ama yanardağ Korktu ve bağlanmadı.

savunamayacağın fikirleri söyleme,artislik yapma, Çıkarlar adamı böyle pert ederler”

MERDAN YANARDAĞ’DAN GÖKÇEK’E ÇOK SERT TEPKİ

Gökçek’in sözlerine Merdan Yanardağ’dan çok sert tepki geldi.

Gökçek’e Twitter’dan yanıt veren Yanardağ, Dışarıda araç kullanırken izleyemediği için programa bağlanamadığını söyleyerek Gökçek’e sert sözlerle yüklendi

Yanardağ’ın Gökçek’e yanıtı şöyle:

“Ankara yağmacısı Fetö-sever Melih Gökçek, Beyaz TV'deki fetih tartışmasına katılmadığımı iddia etmişsin.. Cahil ve korkak olduğunuz gibi yalancısınız da.. Dün dışarıda araç kullanırken izleyemediğim program için arandım, bağlanamadık. İstediğiniz yerde tartışalım. Sen de gel.”