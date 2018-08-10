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  4. 10 Ağustos 2018 00:36

Gökçek'ten gece yarısı bombası: ''CHP'nin yeni genel başkanını'' açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Melih Gökçek'ten çok çarpıcı bir iddia geldi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bu sefer kesin gideceğini ve İnce'nin CHP Genel Başkanı olacağını iddia etti. Gökçek bununla da kalmadı.

Gökçek'ten gece yarısı bombası: ''CHP'nin yeni genel başkanını'' açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP hakkındaki iddialarına bir yenisini ekledi.

"CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILACAK, TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ OYLANACAK"
CHP genel merkezi tarafından kurultay için yeterli imzayı toplayamadıkları açıklanan muhaliflerin yeni bir atağa hazırlandığını iddia eden Gökçek, CHP iç tüzüğündeki bir maddeyi paylaşan Gökçek, muhaliflerin 248 delege oyuyla olağanüstü kurultaya gideceğini ve tüzük değişikliği talep edeceğini iddia etti.

"DİKTATÖR BU KEZ KESİN BİTTİ"
Gökçek, "diktatör" dediği CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu süreçte Genel Başkanlık'tan düşürüleceğini de öne sürdü. İşte Gökçek'in twitter'dan yaptığı açıklama:

Diktatör bu kez kesin bitti… Muhalifler önce tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay’a gidecek… Olağan üstü kurultay için toplam delegenin % 20'sinin imzası yetiyor(248 kişi)…

Önce 48.maddenin 4 ve 5. fıkraları değiştirilerek seçim için salt çoğunluk şartı kalkacak, arkasından ikinci kez imza toplanacak. Bu kez muhtemelen 300 imza yeterli olacak ve seçim yapılacak.

"MUHARREM İNCE GENEL BAŞKAN OLACAK"
Korkan/korkmayan kapalı oylamada 800 oyla İnce’yi genel başkan yapacak. Geç olacak ama bu kez olacak.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TEK ÇÖZÜMÜ..."
KK için tek çözüm muhalif delegelerin en az 400’ünü ihraç etmek.

İşte Gökçek'in paylaşımları:

 

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