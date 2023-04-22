Gökhan Türkeş Öngel: 6 milyona yakın insanımızın Meclis’te sesi olacağım

İstanbul 3’üncü bölgede saha çalışmalarına devam eden MHP İstanbul 3’üncü bölge 5’inci sıra Milletvekili Adayı Gökhan Türkeş Öngel, “Bölge halkımızın derdini yakından dinleyerek, notlarımızı alarak ve en önemlisi onlar ile hareket ederek tüm dertlerini meclise taşıyacağız. Ardahan, Iğdır, Karslı hemşehrilerimin ve İstanbul 3. Seçim bölgesinde yaşayan 6 milyona yakın insanımızın Meclis’te sesi olacağım” dedi.

Sahada Cumhur İttifakına karşı güven, inanç ve samimiyetine yönelik hiçbir şüphenin olmadığını gördüklerini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu üyesi, İstanbul 3’üncü bölge 5’inci sıra adayı Gökhan Türkeş Öngel, “Kırk yıldır İstanbul 3. Bölgesinde yaşamaktayım. Bölgemizde yaşayan insanların büyük çoğunluğu bizi tanır. İş ve siyasi hayatımızda başımızı öne eğecek ve hemşerilerimizin mahcup edecek hiçbir durumumuz olmadı. Elimizden geldiği ölçüde bölgenin kalkınması, sosyal entekrasyonu anlamında STK ve muhtarlarımızın toplum önderlerin yanın olup yardımcı olmaya çalıştık. Bana teveccüh gösterip bana yetki verirlerse milletvekili maaşımı almayıp bölge insanımızın STK’larına ve eğitim kurumlarına bağışta bulunacağım” dedi.

“KARS-ARDAHAN-IĞDIR TEMSİLİYETİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Kars-Ardahan-Iğdır coğrafyasında birlik bütünlük içinde hareket ederek temsiliyet güçlerini artırmayı hedefleyen Gökhan Türkeş Öngel “KAI den çok daha az nüfusa sahip olan, 3’te 1’i kadar olan illere baktığımızda temsiliyet 14 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun için birlikte hareket etmeliyiz. Kolektif çalışmalar yapmalıyız. Kars-Ardahan-Iğdır halkının çok zeki ve çalışkan bir yapısı vardır. İşte bu yüzden kolektif davranmalıyız. Çünkü bu yapıyı eğer parçalarsak, muhtarlıkta, belediye meclisinde, belediye başkanlığında aday çıktığı zaman işte denecek ki bunlar kolektif hareket ediyor. Bu yapıdan aday gösterirsek kazanma şansımız yüksek olacaktır. Eğer parçalı ve bireysel olursak, yok sayılmaya devam ederiz. Oluşturacağımız konsensüs kapsamında, yine siyasi çalışmalarımızı tabi devam edeceğiz. Fakat şunu her zaman söylerim, evet sanayiciyim, iş insanıyım. Ama doğduğum topraklara da bir vefa borcum var. Eğer başka bir hemşerimiz daha iyi bir sıralamada ve seçilecek bir yerde ise ben değilsem, hemşerilerime baskı ya da ajitasyon yapmam. Olumsuz bir tavır sergilemem ve bunu kabul eden kişi olurum. Bunu şahsi mertebemin üstünde tutarım. Çünkü ben o bölgede doğdum, var oldum. Aday listeleri belli olmadan 1 ay önce tüm derneklerin, federasyonların, muhtarlarımızın olduğu bir toplantıda bu söylediklerimin taahhüdünü verdim. Şu aralar siyaseten bizden uzak olan insanlar beni arıyorlar. Beni tanıyanlar bilirler ki, siyaseten hizip bir siyasetim yoktur. Benim değerlerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkem ve ilkeleridir. Vatanımızın birliği, bayrağımızın değeri ve saygısı olan her insan benim insanımdır, benim canımdır. Uzaktan bakanlar tabi beni tanımayanlar ‘Yahu buna da oy vereceğiz mi?’ diye siyaseten düşünebilirler. Ama çok ciddi bir teveccüh var. Ve bunu toplumsal mutabakat ile devam edersek bu teveccüh artarak çoğalacaktır. İnşallah bir başarı elde edersek, ulusal basında, ‘Kars-Ardahan-Iğdır’a yapılmış olan haksızlığın cevabıdır bu’ diyeceğim” diyerek bölge insanını kendisine destek vermeye davet etti.

“LOBİ FAALİYETLERİ BİR ADIM ÖNE ÇIKARDI”

Kars-Ardahan-Iğdır bölgesindeki hemşehrilerinin birlikte kolektif hareket ederek kendisini bu noktaya taşıdığının altını çizen MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Gökhan Türkeş Öngel “Bu taşıma yapılırken tabii Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veren insanların dışında siyaseten itilmiş, göz ardı edilmiş insanlarında ben tezahürü oldum. Ben aktif siyasetin içinde olmadan önce de bunu söylüyordum. Çünkü bakıyorsunuz bizim bölgemizin 3’te 1’i kadar olan iller 14 kat daha fazla temsiliyeti alıyor. Yine söylüyorum genel siyasette, yerel siyasette çok etkin, tek tek bakıyorum. Fakat birlikte ve uzlaşmacı bir yapıyı oluşturamadığımız için bunu icraata dökemiyoruz. Eğer bunu başarırsak, o zaman her siyasi parti evet burada güçlü bir yapı var. Ve bunu yok sayamayız diyecektir.

Bakın teşkilatlara bağlı çalışan siyasi partilerde, diyelim ki X ilden biri aday olduğu zaman, X il kendisi oy verir ve diğer bölgeler de lobisini yapar. Yani şimdi sizin 5’e biriniz kadar nüfusu olan biri sizin olduğunuz yerde seçiliyor. Neden kolektif hareket edilmediği için, bireysel hareket edildiği için. Bunun üzerinde çalışmalı ortak hareket edilmelidir. Çünkü Kars-Ardahan-Iğdır ortak hareket ederse bunun lobisi yani kelebek etkisi oldukça büyük olur” dedi.

“GENÇLERE VE KADINLARA ÖNCELİK TANIYACAĞIM”

Uzun süre STK'larda görev yaptığını ve memleket insanımıza elinden geldiği ölçüde destek olduğunu gururla anlatan Gökhan Türkeş Öngel “Bütün kuruluşlarla da bu anlamda iyi diyaloglar içerisindeyiz. Özellikle Kars - Ardahan - Iğdırlılara şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim; onların bürokrasi ile olan sorunlarını hukuk dâhilinde tamamının çözümüne talibim. Diğer bir husus ise; gençler ve kadınlar üzerinde ise öncelikle gençlerimin iş bulma konusu, eğitimi ki bu konu benim uzmanlık alanımdır. Ve gençlerin iş yaşamında profesyonel hale getirmektir. İstihdam önemlidir. Kadınlar konusunda ise; bizim coğrafyanın kadınları gerçekten emektardır. Sosyal hayata, siyasal hayata ve mümkün olduğu ölçüde STK'larda %40 oranında yer almalarına öncülük etmeyi hedefliyoruz. Şunu da burada belirtmek isterim, kendi şirketimin bünyesinde %70 kadınların çalıştığı bir kuruluşuz. Hep şuna inandım sosyal hayattan kadını çıkartırsanız o toplum yarım kalır. Buradaki amacım şehir hayatına adapte olan aynı zamanda da muhteşem kültürümüzden kopmadan bunu sağlamalıyız. Bu anlattıklarım bizim olmazsa olmazımızdır” diyerek sözlerini tamamladı.