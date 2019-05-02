''Gönül belediyeciliği'' dedi ve 400 işçiyi kovdu

Seçim öncesi “Gönül Belediyeciliği” sloganını kullanarak seçilen Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk icraatı ile “gönülleri kırdı.”



Seçim öncesi “Gönül Belediyeciliği” sloganını kullanarak seçilen Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilk icraatı ile “gönülleri kırdı.” Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı öncesi tam 400’e yakın işçinin işine son verdi. Üstelik işten çıkarılanlar, bu durumu cep telefonlarına gelen bir mesaj ile öğrendi.

Balıkesir Postam gazetesinin haberine göre İşten çıkarılanların çoğu İŞKUR vasıtasıyla işe alınan personeller. Ayrıca bu personellerin görevi mezarlık temizleme ve ilaçlama olduğu belirtildi. Yaz ayının gelmesiyle birlikte mezarlık temizliği ve ilaçlama personeline en çok ihtiyaç duyulacak zamanda, bu bölümden personellerin kovulması tepki çekti.

İşlerine son verilen ve haksızlığa uğradıklarını personeller soluğu Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan’ın yanında aldı. Durumu gazetelere bildireceklerini söyleyen personellere Genel Sekreterin verdiği cevap habere göre şöyle oldu:

“İstediğiniz yere verin, gazetelerde çıkınca sonucun değişeceğini mi sanıyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha birkaç gün önce Kızılcahamam kampında tam da yaşanan bu durumdan bahsetti ve işçi kıyımı yaptığını söylediği CHP’li belediyeleri ve belediye başkanlarını yerden yere vurmuştu.