Görevden alınan Celal Uzunkaya ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanlığı Atama kararı ile görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuştu. Uzunkaya Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile görevden alınmış, yerine Şırnak Valisi Mehmet Ataş getirilmişti.

"Memuriyette böyle şeyler olur." açıklamasında bulunan Uzunkaya, "40 küsür yıllık memuriyet hayatım pek çok tayin, atama oldu. Bu da o kapsamdadır. Beni 1 yıl önce bu makama getiren Sayın Cumhurbaşkanı, 1 yıl sonra da görevden almıştır. Memuriyetin doğal bir aşaması olduğu için saygı duyuyoruz." dedi.

"Devir teslim töreninde söylediğim gibi, memuriyette böyle şeyler olur. Beni atamaya yetkili olan Sayın Cumhurbaşkanımızın, aynı şekilde de görevden almasından doğal bir durum yok" diyen Uzunkaya, karara saygı duyduğunu da belirtip şu ifadeleri kullandı:

"40 küsür yıllık memuriyet hayatım pek çok tayin, atama oldu. Bu da o kapsamdadır. Beni 1 yıl önce bu makama getiren Sayın Cumhurbaşkanı, 1 yıl sonra da görevden almıştır. Memuriyetin doğal bir aşaması olduğu için saygı duyuyoruz."

"GÜCÜM YETTİĞİNCE ÇALIŞACAĞIM"

İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliği'nde görevlendirilen eski Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Emekliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Emekliliği düşünmüyorum. Gücüm yettiğince, ülkeme milletime hizmet etme noktasında, ister görev verilsin, ister verilmesin çalışacağım. İlla makamlarla görev yürütülmez.

"FETÖ KUMPASI'YLA YARGILANMIŞTI"

1978 yılında komiser yardımcısı olarak mesleğe başlayan Uzunkaya, 2007-2010 yılları arasında yürüttüğü Emniyet Genel Müdür Yardımlığı görevi sırasında isimsiz bir ihbar mektubuyla başlatılan soruşturma nedeniyle görevinden alınmıştı.

Uzunkaya, 3.5 yıl süren yargılama sonucunda beraat etmişti. Uzunkaya'yla ilgili başlatılan soruşturmanın 'FETÖ kumpası' olduğu ortaya çıkmıştı.

DEVİR TESLİM TÖRENİNDE "SON 20 YILDA TEŞKİLAT İÇİNDEN İLK GENEL MÜDÜR" VURGUSU

Celal Uzunkaya, görevini Mehmet Aktaş'a devrettiği törende, "Teşkilat içinden üçüncü kişi olarak, son 20 yılda teşkilat içinden ilk Genel Müdür olarak atandım. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Genel Müdür Aktaş: İçişleri Bakanımızın riyasetinde bütün arkadaşlarımızın el birliğiyle çalışacağız

Uzunkaya'nın yerine atanan Mehmet Aktaş ise, şunları söylemişti:

Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çok hassas ve önemli görevi şahsıma tevdi ettikleri için de şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu görevi hakkıyla yerine getirmek için sayın İçişleri Bakanımızın riyasetinde, onun emir ve talimatları doğrultusunda, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan bütün arkadaşlarımızın el birliğiyle, desteğiyle inşallah bu görevi en iyi şekilde yapmanın mücadelesi içinde olacağız.