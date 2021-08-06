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Görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, ''Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum'' açıklamasını yaptı.

3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda görev yapan ve görevini yardımcısı Mahmut Özer'e devreden Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;

"Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti! İşte yeni bakan!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti! İşte yeni bakan!Güncel

 

Etiketler ziya selçuk açıklama meb milli eğitim bakanlığı istifa
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