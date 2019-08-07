Görüşmelerden mütabakat çıkmadı !

Ankara’da Türk ve Amerikalı askeri heyetler arasında Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmeler, herhangi bir uzlaşmaya varılamadan bitti. Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki PKK terör örgütü uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgeye operasyon yapma kararlılığı sürüyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in görüşmelerin sonuçlanmasından hemen önce yaptığı “Operasyonu engelleriz” açıklaması da dikkat çekti.

ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelerde, Fırat'ın doğusunda PYD/YPG kontrolündeki bölgenin kimin tarafından kontrol edileceği ele alındı.

Türkiye, sınırdan 30 km derinlikteki bölümün Mehmetçik tarafından kontrol edilmesi, böylece Türkiye sınırındaki terör tehdidinin ortadan kaldırılması gerektiğini savunurken, ABD 5 ila 10 km arasında bir bölgede “Türk-Amerikan ortak devriyesi” önerisini ortaya koydu.

Tarafların duruşlarında geri adım atmaması nedeniyle dün gece geç saatlerde görüşmeler anlaşmazlıkla sona erdi.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Görüşmelerin sona ermesinden kısa süre önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Esper'in açıklamasında ilk kez “Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyonu engelleyeceğiz” demesi dikkat çekti.

Amerikan tarafı daha önce Ankara'nın olası Fırat'ın doğusu operasyonuna karşı “endişelerini” ifade ediyordu “operasyon kabul edilemez” diyordu, ancak hiç “engellemek” ifadesini kullanmıyordu.

Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

Esper Japonya'ya seyahat ederken beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamada “Yapacağımız, bizi rahatsız eden karşılıklı çıkarlara zarar verici bu tek taraflı sınırötesi operasyonu engellemek” ifadesini kullandı.

GÖZLER ANKARA'DA

Türk-Amerikan görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine gözler Ankara'ya çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son birkaç gündür Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin açıklamaları ve TSK'nın sınıra yaptığı askeri yığınak nedeniyle, yabancı basında Türkiye'nin “bayram sonrasında operasyona başlayacağı” haberleri yer aldı.