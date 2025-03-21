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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında ifade verme işlemi akşam saatlerinde sonra verdi. İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İmamoğlu'nun emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ifadesinde "Ben herhangi bir suç işlemedim. Suçlamaları şiddetle reddediyorum. Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok. Burada bulunmamamın sebebi hakkımda başlatılan siyasi bir müdahale ve mücadele" dediği öğrenildi.

- Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?

İmamoğlu: Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları soruldu

İmamoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır.

- Gözaltına alınanların fotoğrafları gösterilip tanıyıp tanımadığı soruldu

İmamoğlu: Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir.

Mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim” dedi.

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu imamoğlu'nun ifadesi
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