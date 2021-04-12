Gözaltındaki emekli amirallerin ifade verme işlemleri tamamlandı
104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiralin ifade verme işlemleri tamamlandı.
104 emekli amiralin, son dönemde gündeme gelen 'tekkedeki amiral', 'Montrö'nün tartışmaya açılması' konularında yayınladığı bildiriye imza attıkları için gözaltına alınan 10 amiral adliyeye sevk edilmişti.
İFADE VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Geçen cuma günü gözaltı süreleri 4 gün uzatılan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın emniyetin ardından savcılıkta da ifade işlemleri tamamlandı.
Ayrıca emekli amirallerin ifadelerinin 2 savcı tarafından alındığı belirtildi.
4 AMİRAL DE İFADE VERMİŞTİ
Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ifadelerini vermişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol