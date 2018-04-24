''Gül aday olursa YSK'ya iptal için gideceğim''

Erken seçim kararının alınması ile birlikte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “Cumhurbaşkanı adayı” olacağı senaryosu kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Söz konusu senaryoya göre Abdullah Gül’ün CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi’nin ortak adayı olacağı iddia ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, yaptığı yazılı açıklamayla “Vatana ihanet eden ve terör suçu işleyen Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Adayı olamaz” dedi.

Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Türkiye’nin yabancı ülkelerdeki Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Konsolosluk gibi bütün temsilciklerine bir genelge gönderdiğine dikkat çeken Ümit Yalım, “Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün emri ile gönderilen 16 Nisan 2003 tarih ve 3487 sayılı genelge,’Fethullah Gülen ve okulları’ hakkında uygulanacak hareket tarzlarını belirtiyordu. Anılan genelge ile Türkiye’nin yabancı ülkelerdeki temsilciklerine, gelen heyetlere Fethullah Gülen okullarının gezdirilmesi, okul açılmasının teşvik edilmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesi talimatı verildi” ifadelerini kullandı.

“ADALARIN İŞGAL EDİLDİĞİNİ ZIMNEN VE HUKUKEN KABUL ETTİ”

Ümit Yalım, “Gül’ün 2. vukuatı” diyerek şunları anlattı:

“26 Kasım 2004’te CHP Milletvekili Onur Öymen tarafından, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’e yazılı soru önergesi verildi. Önergede, Türkiye’ye yakın bazı adalara Yunan bayrağı dikildiği belirtilerek anılan adaların Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın listesindeki adalar olup olmadığı soruldu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül önergeye cevap vermedi. Gül, Türk adalarına Yunan bayrağı dikildiğini ve adaların işgal edildiğini zımnen ve hukuken kabul etti.”