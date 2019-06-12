Gülen'in iadesi konusunda yeni gelişme

ABD'de bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Abdulhamit Gül, Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü konusundaki tüm tezlerini birinci elden muhataplarına aktardığını vurgularken, şunları söyledi:

“Türkiye için çok önemli bir konu olan FETÖ’nün iadesi sürecini geniş bir şekilde konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ’nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık."

Bakan Gül, ABD’li mevkidaşı Barr'a sundukları yeni delillerin önemli olduğunu ve bunların değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Gül, söz konusu delilleri Barr'a bakanlık düzeyinde doğrudan sunmuş olmanın sürecin hızlandırılması adına önem taşıdığını da ifade etti.