Gündemi sarsacak iddia: ''Ekrem İmamoğlu'na tuzak kuruldu''

YSK'nın İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesi kararının ardından mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu hakkında gazeteci Sabahattin Önkibar'dan çok konuşulacak iddialar geldi.

Önkibar verdiği bir röportajda Ekrem İmamoğlu’na seçim öncesi tuzaklar kurulacağını söyledi.

Önkibar; ''Yapmaya çalıştıkları şey, çamur at izin kalsın durumu yaratmak. Bu yüzden de akla gelebilecek her türlü çamuru atacaklar. Montaj kasetler öne süreceklerini ve sahte belgeler hazırlandığı duyumunu aldım'' ifadesini kullandı.