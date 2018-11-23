Antalya'da minibüs faciası: Ölü ve yaralılar var
Antalya'da minibüs faciası: Ölü ve yaralılar var
Haftanın son işlem gününde dolarda son durum
Haftanın son işlem gününde dolarda son durum
Acı haberi TSK duyurdu: Bir asker şehit oldu
Acı haberi TSK duyurdu: Bir asker şehit oldu
Trump'tan şok açıklamalar: Öldürmek için izin verdim
Trump'tan şok açıklamalar: Öldürmek için izin verdim
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
Ankara'da kritik ittifak zirvesi ! Tarih belli oldu
Ankara'da kritik ittifak zirvesi ! Tarih belli oldu
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte numaralar...
Süper Loto sonuçları açıklandı ! İşte numaralar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 23 Kasım 2018 08:32

Gündemi sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar !

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis çalışmalarının 2 güne düşmesi durumunda ''Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar'' denilerek TBMM'nin kapatılabileceğini iddia etti.

Gündemi sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar !
A+ A-

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü "Bomba sözler: TBMM'yi kapatacaklar" başlıklı yazısında milletvekili ödeneğinin üç aylık 56 bin lira olduğunu, emekli olup da milletvekilliğini sürdürenlerin eline ise yaklaşık 90 bin lira geçtiğini belirtti. Öte yandan, Salı-çarşamba-perşembe genel kurul yapılırken, şimdi çalışma gününü ikiye düşürmek gibi bir plan olduğunu aktaran Öztürk, söz konusu değişiklik yaşandığı takdirde vekillerin ayda 8 gün çalışacağını kaydetti. Öztürk, bunun yanı sıra İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çalışma gün sayısının düşürülmesinin altında başka nedenler olduğunu öne sürdüğünü belirterek köşesinde Türkkan'ın iddialarına yer verdi.

"AMAÇ: TBMM'Yİ KAPATMAK"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'yi, perşembe günleri çalıştırmama gayreti olduğunu, bu durumun parlamentoyu etkisizleştirme çabalarından biri olduğunu iddia etti. Parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını öne süren Türkkan, Cumhurbaşkanlığı sarayından gelecek hükümet kararlarını onaylayacak bir senato hayali kurulduğunu savundu. Türkkan, "İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, parlamentosuz bir yönetim biçimi kurgulandığını iddia etti. Türkkan yaptığı açıklamada "TBMM çalışması fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denilecek. Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebilir" ifadesini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız

Sözcü

meclis , tbmm , iyi parti , milletvekili
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM