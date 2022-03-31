Gündemi sarsacak iddia: ''Zam gelince Erdoğan konuşmasını değiştirdi''
Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şekere gelen zam sonrası konuşmasından ''Şeker fiyatları iyi'' dediği bölümü kaldırdığını iddia etti.
Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta 'şeker' konusunda yaptığı açıklamaların; şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası değiştirildiğini ve basına yeni bir metin ile servis edildiğini aktaran Özgür, metinlerin resimlerini de paylaştı.
ŞEKER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR KALDIRILDI
Özgür'ün paylaşımlarına göre, Erdoğan önce ''Şekerle ilgili Türkşeker adımlarını olumlu atacak ve bu fırsatçılarq fırsat vermeyecek. Fiyatlar iyi'' açıklamasında bulunuyor.
Perşembe saat 14'e kadar ambargolu olarak basına servis edilen metin, şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası hızlıca değiştiriliyor ve yeni bir metin servis ediliyor.
Yeni metin de ise şeker konusu hakkında herhangi bir açıklama yer almıyor.
Erdoğan'ın ilk açıklaması şöyle:
İkinci metin ise şöyle:
Erdoğan'ın konuşmasındaki 'şeker' bölümü nasıl uçtu?— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 31, 2022
Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçaktaki soru-cevap bölümü 14.00'a kadar ambargolu olarak medyaya servis edildi. Ama sonra panik halde ikinci bir metin gönderildi. Peki neden? pic.twitter.com/WzOAiHIYVd
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