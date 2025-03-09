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Gürsel Tekin açıkladı: ''Kararsızlar Partisi'' geliyor

Gürsel Tekin açıkladı: ''Kararsızlar Partisi'' geliyor
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CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, yeni parti kurulacağını açıkladı. Tekin, ''Kararsızlar Partisi'' ismini alacak partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer almayacağını söyledi.

CHP'de genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve milletvekili olarak uzun yıllar görev yapan ve 2024'ün şubat ayında partisinden istifa eden Gürsel Tekin, yeni bir parti kuruyor.

"KARARSIZLAR PARTİSİ" GELİYOR

Tekin ve beraberindeki kadro "Kararsızlar Partisi" ismini alacak yeni oluşumun detaylarını duyurmak için Mayıs ayına hazırlanırken konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama da geldi.

GÜRSEL TEKİN: TÜRKİYE'NİN UMUDUNU YENİDEN YEŞERTECEĞİZ

Gürsel Tekin, X hesabından yaptığı açıklamada "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye'nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin, yeni parti kurulacağını açıkladı. Tekin, ''Kararsızlar Partisi'' ismini alacak partide Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer almayacağını söyledi.

"BU SADECE BİR PARTİ OLMAYACAK"

Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Ayrıca Sözcü Gazetesi'ne konuşan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kararsızlar Partisi ile bir ilgisi olmadığını belirterek, ''Kendisini davet ettim ancak kabul etmedi'' dedi.

Etiketler gürsel tekin kararsızlar partisi
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