Gürsel Tekin: ''Ben İstanbul’da yoksulların, garibanların içinde büyüdüm''

“Benim hayatım belli. Ben İstanbul’da yoksulların, garibanların içinde büyüdüm. Onlarla aynı mahallelerde aynı koşullarda yaşadık. Gecekonduları, İstanbul’un öteki yüzünü çok iyi bilirim. Her zaman da gariplerin yanında oldum. İstanbul’da nerede bir mazlum varsa derdine derman olmak için yanına koştuk” diyen CHP’li Tekin Yeni Soluk’tan Çiğdem Dağdeviren’e konuştu.

Gürsel Tekin, “Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Bahçelievler, Fatih, Sultangazi bizim hedef ilçelerimiz” derken, “AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 72’si, genel seçmenin yüzde 70’i oy verirken adaya bakacağını söylüyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan bir grup konuşmasında aday kriteri üzerinde duracağını bu verilere bakarak açıkladı. Biz İstanbul’u kazanmak istiyoruz. İstanbullular da değişim istiyor. Umuyorum kışın sonu bahar olacak” ifadesine yer verdi.

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İstanbul için adaylığınızı açıkladıktan sonra gelişen süreç hakkında bilgi verir misiniz?

CHP büyük bir okul, kocaman bir ailedir. Ben 35 yıldır bu ailenin bir ferdiyim. Hayatım boyunca CHP bir oy daha fazla alsın hem İstanbul’da hem Türkiye’de başarılı olsun diye çalıştım. Bundan sonra da bu ailenin bir ferdi olarak çalışmaya devam edeceğim.

Bugün geldiğimiz noktada İstanbullular bir değişim istiyor, fedakâr örgütümüz de İstanbul’u kazanmak istiyor. Kimse İstanbul’u kaybetmek üzerine plan yapamaz. Çünkü Türkiye’nin geleceği İstanbul’da belirlenir.

Kazanmak için ne yapmamız lazım? Seçmenin yüzde 50’si sadece 10 ilçede yaşıyor. Bu 10 ilçenin tamamında oylarımızı arttırmak zorundayız. AKP’nin kalelerini yıkmak, HDP’li seçmenin yoğun yaşadığı ilçelerde de performansımızı arttırmak mecburiyetindeyiz. O halde adayımızı belirlerken bu seçmen gruplarının kimi işaret ettiğine bakmamız gerekiyor. Onların kanaatleri önemli. Parti yöneticilerimiz de aday belirlerken hem kamuoyu yoklamalarına hem de örgütümüzün eğilimine bakacaktır. Neticede biz kazanmak istiyoruz. Halka hiçbir şey dikte edilemez. Halkın benimsemediği bir tutum başarılı olamaz.

Bu inançla, İstanbul’un 934 mahallesinin 785’ini adım adım gezdim. Özellikle AKP’nin yüksek oy aldığı ilçelerde çalışma yaptık. Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Üsküdar, Bahçelievler, Fatih, Sultangazi bizim hedef ilçelerimiz. Sahada doğrudan buraya yönelik bir çalışma ortaya koyduk. Başakşehir’de teneke evlerde yaşayanların, Sultangazi’de garibanların, Fatih’te beton lobisi tarafından hayatı darma duman edilen insanların yanında durduk.

Neticede tabanda çok ciddi bir ittifak oluşmuş durumda. Büyük bir enerji yakaladık. Kamuoyu anketlerinde de bunu görüyoruz. AKP’nin, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve partimizin yaptırdığı anketlerde bir numarada bizim ismimiz var. Bu bir tesadüf değil, yıllarca sürdürdüğümüz sistemli çalışmaların bir sonucudur. Daha önce AKP’ye, HDP’ye, MHP’ye oy vermiş tüm seçmen gruplarında yüksek bir karşılık bulduğumuz gözüküyor. Şimdi amacımız bu büyük enerjiyi İstanbul’a tam olarak yansıtarak, İstanbul’u kazanmak. İstanbul bir dönem daha aynı zihniyetle yağmalanmak istemiyor. İstanbullular artık huzur ve güven içinde yaşamak istiyor. Bunu başaracağız.

Öncelikle CHP’nin kendi kitlesi dışında oy alabileceğinize ve HDP’ye oy veren seçmen için bir seçenek olduğunuza inanıyor musunuz?

Benim hayatım belli. Ben İstanbul’da yoksulların, garibanların içinde büyüdüm. Onlarla aynı mahallelerde aynı koşullarda yaşadık. Gecekonduları, İstanbul’un öteki yüzünü çok iyi bilirim. Her zaman da gariplerin yanında oldum. İstanbul’da nerede bir mazlum varsa derdine derman olmak için yanına koştuk. İşte Üsküdar Kirazlıtepe bir gece vakti vatandaşlarımızın camiisi beton lobisi için operasyonla yıkıldığında yanlarında biz vardık. Sulukule’de insanların evleri rantiyeye kurban edlirken onların sesi biz olduk. Fikirtepe’de çadırda yaşayanların yanında biz durduk. Gündüzüm gecem İstanbul’da geçiyor. Biz Muhafazakarların da daha önce HDP’ye oy veren seçmenlerin de ciddi bir teveccühü olduğu görülüyor. Özellikle bu seçmen gruplarında büyük bir başarı yakalayacağız. Hep birlikte İstanbul’u değiştireceğiz. İstanbulluların yüzü gülecek.

İstanbul’a dair AKP’nin yaptırmış olduğu anketler içerisinde en yüksek oy alabilecek aday siz görünüyorsunuz, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

AKP çok uzun süredir bu çalışmaları yapıyor. Bunlar ulusal medyaya da yansıdı. Bakın seçmen eskisi gibi değil. Aday kriteri çok önemli. AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 72’si, genel seçmenin yüzde 70’i oy verirken adaya bakacağını söylüyor. Dolayısıyla Sayın Erdoğan bir grup konuşmasında aday kriteri üzerinde duracağını bu verilere bakarak açıkladı. Biz İstanbul’u kazanmak istiyoruz. İstanbullular da değişim istiyor. Umuyorum kışın sonu bahar olacak.

Medyada dün yer alan “Ekrem İmamoğlu adaylığa bir adım daha yakın” iddiaları ve CHP’li ilçe belediye başkanları ile yapacağı toplantı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Her arkadaşımız çok kıymetli. Sayın İmamoğlu da değerli bir arkadaşımız. Neticede aday adaylığı süreci devam ediyor. Spekülasyonlara hiç gerek yok. Yetkili organlarımız objektif kriterlere göre çalışmalarını yapacak kararlarını verecektir. Biz de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün İstanbul nefes alamıyor. Bugün İstanbullular bu düzenin devam etmesini istemiyor. TOKİ uzmanları tarafından açıklanan çok önemli bir raporu kamuoyuna açıkladım. Sadece 76 projede yapılan vurgun 240 milyar TL. Bu para İstanbul’un çocuklarından, garibanlarından, mazlumlarından çalınan paradır. İstanbullular artık yeter diyor. Ben de İstanbul’u daha fazla bu halde görmek istemiyorum. Tarih boyunca hiçbir şehir bu güzel şehir kadar kötü yönetilmemiş, hiçbir şehir bu kadar alçakça yağmalanmamıştır. Buna bir son vereceğiz. İstanbul hak ettiği gibi yönetilecek. Dünyada en yaşanabilir 10 şehirden biri olacağız.