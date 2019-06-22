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  4. 22 Haziran 2019 15:46

Gürsel Tekin: ''Deprem toplanma alanları kimin döneminde AVM oldu?''

CHP'li İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, deprem toplanma alanlarının AVM olduğunu dile getirerek İstanbul’un tarihi silüetine hançer vurulduğunu ve AK Parti’nin İstanbul’a ihanet ettiğini söyledi.

Gürsel Tekin: ''Deprem toplanma alanları kimin döneminde AVM oldu?''
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İstanbul’da deprem toplanma alanlarının AVM olduğunu dile getiren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un tarihi silüetine hançer vurulduğunu ve AKP’nin İstanbul’a ihanet ettiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sosyal Medya Hesabı Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, Fox Haber’in konu hakkındaki videosunu paylaştı.

İşte Gürsel Tekin'in sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Deprem toplanma alanları kimin döneminde AVM oldu, kimin döneminde İstanbul’un tarihi silüetine hançer vuruldu?
AKP demek İstanbul’a ihanet demektir.

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