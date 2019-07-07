Gürsel Tekin: Her 3 gençten biri ne okuyor, ne çalışıyor

CHP'li Gürsel Tekin, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ve eğitim konusunda AK Parti hükümetini eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir grafik paylaşan Tekin, Türkiye'de 3 gençten birinin hem okumadığı hem de iş bulamadığını belirtti.
CHP'li Tekin'in paylaştığı acı tablo şöyle:
"Avrupa'da 20-34 yaş aralığında hem işsiz hem okumayan gençlerin oranı
1 🇲🇰 Makedonya %36
2 🇹🇷 Türkiye %33,2
3 🇮🇹 İtalya %28,9
4 🇲🇪 Karadağ %27,5
5 🇬🇷 Yunanistan %26,8
20-34 yaş aralığında her 3 gencimizden biri ne okuyor, ne çalışıyor. AKP rejimi Türkiye'nin enerjisini yok ediyor" ifadelerini kullandı.