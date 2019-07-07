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  4. 07 Temmuz 2019 12:55

Gürsel Tekin: Her 3 gençten biri ne okuyor, ne çalışıyor

CHP'li Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''AKP rejimi Türkiye'nin enerjisini yok ediyor'' diyerek AK Parti hükümetini eleştirdi.

Gürsel Tekin: Her 3 gençten biri ne okuyor, ne çalışıyor
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CHP'li Gürsel Tekin, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ve eğitim konusunda AK Parti hükümetini eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir grafik paylaşan Tekin, Türkiye'de 3 gençten birinin hem okumadığı hem de iş bulamadığını belirtti.

CHP'li Tekin'in paylaştığı acı tablo şöyle:

 "Avrupa'da 20-34 yaş aralığında hem işsiz hem okumayan gençlerin oranı

1 🇲🇰 Makedonya %36
2 🇹🇷 Türkiye %33,2
3 🇮🇹 İtalya %28,9
4 🇲🇪 Karadağ %27,5
5 🇬🇷 Yunanistan %26,8

20-34 yaş aralığında her 3 gencimizden biri ne okuyor, ne çalışıyor. AKP rejimi Türkiye'nin enerjisini yok ediyor" ifadelerini kullandı.


 

eğitim , chp , ekonomi , gürsel tekin , işsizlik
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