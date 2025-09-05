Gürsel Tekin kayyum heyetiyle video paylaşıp, ''göreve başladık'' dedi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

CHP İstanbul İ Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı ünvanıyla kamera karşısına geçerek, kayyum heyetiyle bir video yayımladı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu "tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste"yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. Tekin pazartesi günü ekibiyle beraber il binasına gideceğini açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilerek il yönetime kayyım atanmasının ardından Gürsel Tekin kayyım heyetiyle bir video yayımladı.

"CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. CHP tabii ki adli koridorlarına düşmemeliydi." diyen Tekin, "Biz CHP'nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, hem sürece dair görüşlerini paylaştı hem de geçici yönetimde yer alan isimleri tek tek tanıttı.

Tekin videosunda, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık." dedi.

"Ben Gürsel Tekin. Uzun yıllar CHP’de görev yaptım. İstanbul’da 3,5 yıl il başkanlığı yaptım. Şimdi benim gibi parti kültüründen gelen dört arkadaşımla bu görevdeyiz."

Mahkeme kararına atıfta bulunan Tekin, parti içindeki krizin CHP’nin siyasi tarihinde yeri olmayan bir alana taşındığını söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir. Elbette adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bu tablo bizim tercihimiz değil. Ama şimdi görevimiz bu süreci kardeşlik hukuku içinde toparlamak."

Gürsel Tekin’in açıklamasında öne çıkan bir diğer başlık, yönetimin "tarafsız ve ilkeli" bir biçimde görev yapacağı vurgusu oldu:

"Biz CHP’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında hiç kimse bizden bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP’liyiz."

CHP, dün Gürsel Tekin ve heyette yer alan isimleri disipline sevk etmişti.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinden uzaklaştırma kararının alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özel bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuş ve "Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik" demişti.

Etiketler gürsel tekin kayyum CHP
