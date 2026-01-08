Gürsel Tekin’den ''CHP’nin evlatlarına'' açık mektup: 'Hepinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum'

  1. Anasayfa
CHP İstanbul İl Başkanlığı için mahkeme tarafından oluşturulan Çağrı Heyetinin Başkanı Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yayımladığı açık mektupla parti yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü ve CHP seçmenlerine seslendi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için mahkeme tarafından oluşturulan Çağrı Heyetinin Başkanı Gürsel Tekin, parti yönetiminden gelen sert eleştirilere sosyal medya hesabından paylaştığı açık mektupla yanıt verdi.

“Biz,Bülent Arınç’ın kahramanı değiliz, Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı değiliz, Ertan Yıldız’ın dostu da değiliz” diyerek parti içindeki yolsuzluk iddiaları ve Özgür Özel’e AK Parti çevrelerinden gelen desteğe de göndermede bulunan Gürsel Tekin, ‘CHP’nin evlatları’ dediği vatandaşlara da ‘birlikte mücadele’ çağrısı yaptı.

Gürsel Tekin’in “Cumhuriyet Halk Partisi’nin, vicdan ve sorumluluk sahibi evlatlarına açık mektubumdur” hitabıyla başlayan açıklaması şöyle:

“Kardeşlerim,
“İyi bir yara izi, en iyi nasihatten
daha değerlidir.” derler ve
Cumhuriyet Halk Partisi,o yara izine sahiptir.

Cumhuriyet Halk Partisi;
Hikmet,Cesaret,İffet ve Adalet üstüne kurulmuştur.

Hikmetini vatan sevgisinden,
Cesaretini şanlı tarihinden,
İffetini yolsuzluklara geçit vermeyen
kuruluş ruhundan,
Adaletini ise vicdandan alan
dünya tarihinde benzeri görülmemiş
bir partidir.

Bizi ,ne düşmanın attığı taş,ne de dostun tek bir gülü yaralamaz.
Ne yaptığımızı BİLİYORUZ.

BİZ,CUMHURİYET HALK PARTİSİ’nin yılmaz ve korkmaz neferleriyiz.

BİZ ,Bülent Arınç’ın kahramanı DEĞİLİZ !

BİZ,Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı DEĞİLİZ !

BİZ,Ertan Yıldız’ın dostu da DEĞİLİZ !

Bir gün kırmızı kartların diğer gün beyaz kâğıtların gösterildiği istikrarsızlıklar bizleri rahatsız eder.

Müteahhitlerin rüşvet iddialarına susan ve suskunluğu suçluluğundan gelen ,
Genel Başkan yardımcıları bizleri rahatsız eder.

Şaibeler bizleri rahatsız eder.

Milletin sofrasındaki soğan ve ekmeğe milletin dertlerini katık eden bizleri,
müteahhitlerin hazırladıkları
“Et tavası” rahatsız eder,midemize dokunur.

Dış mihraklarla olan ilişkiler,
sermaye gurupları ve rant çeteleri bizleri rahatsız eder.

Kardeşlerim,
Aynılar aynı, Ayrılar ayrı yere..

Dediğim gibi ;
Ne yaptığımızı biliyoruz,
Hep birlikte verdiğimiz bu mücadelenin kıymeti yarınlarda anlaşılacaktır.

Partimizi ve ülkemizi kurtarmak için
herbirinizi bu şanlı mücadeleye davet ediyorum.”

