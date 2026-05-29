  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez''

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez''

Güncelleme:

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı. CHP'nin nezaket geleneğine vurgu yapan Tekin, saldırıya uğrayan fotoğrafı gelecek nesillere ibret olması amacıyla bir süre daha sergileyeceklerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya karşı sessiz kalmadı.

Olayı şiddetle kınayan Tekin, siyasette nezaket ve hoşgörü sınırlarını aşan bu tür eylemlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini kamuoyuna duyurdu.

"Nezaket Bizim Köklü Geleneğimizdir"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi ahlakına ve köklü geleneğine dikkat çeken Tekin, parti kültürlerinde ilişkilerin her zaman "Sayın" hitabıyla başlayıp aynı saygı çerçevesinde "Sayın" ifadesiyle sonlandığının altını çizdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplumun her kesimince bilinen dürüst, uzlaşmacı ve nazik kişiliğini hatırlatan Tekin; böyle bir karaktere yönelik yapılan saygısızlığın sadece şahsa değil, demokratik değerlere yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

"İbret" İçin Sergilenmeye Devam Edecek

Saldırının ardından dikkat çekici ve stratejik bir karar alan Gürsel Tekin, tahrip edilen fotoğrafın hemen yenisiyle değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi iklimin sertliğini ve bu tür provokasyonların vardığı noktayı yeni nesillere somut bir şekilde anlatabilmek adına fotoğrafın bir süre daha hasarlı haliyle asılı kalacağını belirten Tekin, yaşanan bu çirkin tabloyu kamuoyunun vicdanına ve takdirine bıraktı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Yağışlar Türkiye'ye giriş yaptı; sağanak ve dolu hayatı felç etti: Araçlar yollarda mahsur kaldı
Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu
Kuşadası'na tatilci akını: Nüfus 1 milyona yaklaştı!
Kuşadası'na tatilci akını: Nüfus 1 milyona yaklaştı!
DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!
DEM Parti PKK'lı teröristler için ''bir defaya mahsus'' olacak yasal düzenlemeyi duyurdu!
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı!
Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!
Motosiklet ile takip ettikleri kamyonetten seyir halinde tam 40 kilo et çaldılar!
Metropoll'den dikkat çeken anket: Özgür Özel yeni bir parti kursa...
Metropoll'den dikkat çeken anket: Özgür Özel yeni bir parti kursa...
Etiketler gürsel tekin kemal kılıçdaroğlu CHP CHP İstanbul İl Başkanlığı Kılıçdaroğlu fotoğrafı saldırı siyaset video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Havada ihanet kokusu var! Biran Damla Yılmaz evlilik teklifi aldığı sevgilisini sildi Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı... O sürpriz isim herkesi şaşırttı Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Muharrem İnce hakkında skandal iddia: ''Partiyi bize satacaktı'' Elinde 55 bin canın kanı olan bebek katiline bayram ziyareti! Elinde 55 bin canın kanı olan bebek katiline bayram ziyareti! Bayram neşesi kabusa dönüştü... Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı Bayram neşesi kabusa dönüştü... Onlarca kişi dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! İslam Memiş'ten altın, Dolar, Euro ve borsa için bayram sonrası alarmı! Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Ünlü şarkıcının Kurban Bayramı restine tepki yağdı Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Yaşayan İnsan Hazinesi 93 yaşında vefat etti; Türkiye'nin 2 bin yıllık mirası öksüz kaldı... Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez'' Gazetede kurban parasıyla Kılıçdaroğlu ilanı: ''Lider mahkemede belirlenemez''
Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Fragman geldi; TRT 1'deki Taşacak Bu Deniz bilmecesi çözüldü Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası büyük Marmara Depremi için dikkat çeken açıklama Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki minik Aybüke'den müjdeli haber! Yozgat'ta kaybolan 3 yaşındaki minik Aybüke'den müjdeli haber! Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Asrın felaketiyle yıkılan Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü! Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama Şenol Güneş'ten teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için dikkat çeken açıklama Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Haziran ayı da yağışlarla başlıyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, kuvvetli sağanaklar geliyor! Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Survivor'dan elenen Beyza, Sercan Yıldırım sessizliğini bozdu Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama! Amedspor'dan Mauro Icardi transferi için jet açıklama! Marmara Denizi'nin sürpriz misafirleri kamerada... İskelede balık ziyafeti çektiler Marmara Denizi'nin sürpriz misafirleri kamerada... İskelede balık ziyafeti çektiler