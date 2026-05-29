Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu fotoğrafına saldırıya sert tepki: ''Bu çirkinlik kabul edilemez''

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı. CHP'nin nezaket geleneğine vurgu yapan Tekin, saldırıya uğrayan fotoğrafı gelecek nesillere ibret olması amacıyla bir süre daha sergileyeceklerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya karşı sessiz kalmadı.

Olayı şiddetle kınayan Tekin, siyasette nezaket ve hoşgörü sınırlarını aşan bu tür eylemlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini kamuoyuna duyurdu.

"Nezaket Bizim Köklü Geleneğimizdir"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi ahlakına ve köklü geleneğine dikkat çeken Tekin, parti kültürlerinde ilişkilerin her zaman "Sayın" hitabıyla başlayıp aynı saygı çerçevesinde "Sayın" ifadesiyle sonlandığının altını çizdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplumun her kesimince bilinen dürüst, uzlaşmacı ve nazik kişiliğini hatırlatan Tekin; böyle bir karaktere yönelik yapılan saygısızlığın sadece şahsa değil, demokratik değerlere yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

"İbret" İçin Sergilenmeye Devam Edecek

Saldırının ardından dikkat çekici ve stratejik bir karar alan Gürsel Tekin, tahrip edilen fotoğrafın hemen yenisiyle değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi iklimin sertliğini ve bu tür provokasyonların vardığı noktayı yeni nesillere somut bir şekilde anlatabilmek adına fotoğrafın bir süre daha hasarlı haliyle asılı kalacağını belirten Tekin, yaşanan bu çirkin tabloyu kamuoyunun vicdanına ve takdirine bıraktı.