Gürsel Tekin'den o iddialara yanıt geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hakkındaki iddialarla ilgili partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Tartışma konusu gömleğin faturasını gösteren Tekin, “Helal paramla 10 milyonluk gömlekte giyerim. O seni hiç ilgilendirmez. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde “Adaylığa her zaman hazırım” mesajını verdikten sonra Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile mal varlığı tartışmasına giren Gürsel Tekin iddialara cevap verdi.

GÖMLEK FATURASI GÖSTERDİ

Tekin, “Ekonomik krizin had safhada olduğu dönemde benim gömleğim ve mal varlığım sorun oldu. Benim gömleğimin peşine düştüler. O gömlek 185 TL'dir” diyerek tartışma konusu gömleğin faturasını basın mensuplarına gösterdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gömleğin faturası da burada. Gözlerinizin içine sokayım, utanmayacaksınız, arlanmayacaksınız ama. Helal paramla 10 milyonluk gömlekte giyerim. O seni hiç ilgilendirmez. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir Girmez, o bizim fıtratımızda yok”

Gürsel Tekin’in basın toplantısına CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve (solundaki) ve partililer de eşlik etti.

“7 SÜLALEMİ ARAŞTIRIN VARSA BABAMDAN KALAN TARLALARI DA VERİYORUM”

Hakkındaki iddialara cevap verdiği konuşmasında; “268 dairem, 7 villa ve 8 benzin istasyonum varmış. MASAK’a sesleniyorum, 7 sülalemi araştırın. Böyle bir şey yok. Bunlar varsa eğer babamdan kalan tarlaları da veriyorum, hepsini 10 milyon liraya bırakıyorum. Bu parayı da İstanbul’u beton lobisinden kurtarmak için seçim çalışmasında kullanacağım” ifadelerini kullandı.

“SİZİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

Kapalı Çarşı’daki sorunu dile getirdiğini için ‘Gömlek’ konusunun açıldığını iddia eden Gürsel Tekin “İstanbul’da kapalı çarşıya istisnasız en az 40 kere gitmişimdir. Bir türlü gündeme taşıyamadım. Kapalı çarşıda kaç dükkan kapalı olduğunu, ekonomik krizin ne durumda olduğunu bir türlü anlatamadık. Geçen hafta Cuma günü Kapalı Çarşı’ya gittim. Sadece iki sokakta 53 tane dükkan kapalı. 600 yıldır dünyaya hizmet veren dükkanlarımız batıyor. Ancak bazı medya kuruluşları utanmadan televizyonda saatlerce hiçbir dükkanın kapalı olmadığını ve iftira attığımı söylediler. Kuldan utanmıyorsunuz, sizi Allah’a havale ediyorum. Belediye Başkanlığı adaylığım kesinleşirse size açıklayacağım dosyalar var” şeklinde konuştu.