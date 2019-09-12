SON DAKİKA
YARGITAY CUMHURİYET GAZETESİ YAZARLARININ TAHLİYESİNİ İSTEDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 12 Eylül 2019 16:49

Güvenli Bölge ile ilgili önemli toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Güvenli Bölge ile ilgili önemli toplantı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği de ifade edildi.

Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
cumhurbaşkanlığı , güvenli bölge , fuat oktay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM