Hababam Sınıfı'nda ''Bacaksız'' rolüyle tanınmıştı: Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı
Türk sinemasının en önemli film serilerinden olan Hababam Sınıfı'nda, "Bacaksız" rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça İYİ Parti'ye katıldı.
“Hababam Sınıfı”nda oynadığı ‘Bacaksız’ rolüyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akça, İyi Parti’ye katıldı.
Parti tarafından İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Tuncay Akça'nın fotoğrafı paylaşıldı.
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