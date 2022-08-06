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  4. Hababam Sınıfı'nda ''Bacaksız'' rolüyle tanınmıştı: Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı

Hababam Sınıfı'nda ''Bacaksız'' rolüyle tanınmıştı: Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı

Hababam Sınıfı'nda ''Bacaksız'' rolüyle tanınmıştı: Tuncay Akça İYİ Parti’ye katıldı

Türk sinemasının en önemli film serilerinden olan Hababam Sınıfı'nda, "Bacaksız" rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça İYİ Parti'ye katıldı.

“Hababam Sınıfı”nda oynadığı ‘Bacaksız’ rolüyle hafızalarda yer edinen Tuncay Akça, İyi Parti’ye katıldı.

Parti tarafından İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile Tuncay Akça'nın fotoğrafı paylaşıldı. 

Etiketler iyi parti parti bacaksız
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