Habertürk canlı yayınında damga vuran ''paralel devlet'' yanıtı

Millet İttifakı'nın ortak adaylarının kazandığı belediyeler salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyaları başlatmıştı.

İktidar tarafından engellenen yardımların "paralel devlet" olarak yorumlanmasını doğru bulduğunu söyleyen Star gazetesi yazarı Resul Torun'a, İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan tepki geldi.

"TERÖRİSTLERİN YEDİKLERİ LAHMACUNU KAYMAKAM ÖDEDİ"

Ağıralioğlu'nun "Habur'dan gelen teröristlerin yedikleri lahmacunların paralarını kaymakamlarımıza ödetince paralel devlet olmuyor ama seçilmiş belediye başkanları vatandaşa ekmek dağıtıp, yardım edince paralel devlet mi oluyor?" sözleri çok konuşuldu.