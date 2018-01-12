Hakan Şükür, eski vekillerin tüm haklarına sahip

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'na eski milletvekili Hakan Şükür’ün emekli milletvekili maaşı alıp almadığını sordu.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen yanıt yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir. Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır.”