Hakim adayının torpil belgesi yanlış milletvekiline gelince...

Afyonkarahisar’da yaşayan genç bir kadın avukat, hâkimlik mülakatı öncesinde özgeçmişini ve sınav sonucunu, AK Partili belediye başkanına ve AK Parti ilçe başkanına imzalatarak Meclis’te bir milletvekiline gönderdi. Hakim adayının faksla gönderdiği evrak yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun Meclis’teki ofisine geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur'un haberine göre Afyonkarahisar Barosu’na kayıtlı avukat adli yargı hakimliği ve idari yargı hakimliği yazılı sınavlarına girdikten sonra mülakata çağrıldı. Kadın avukat 21 Nisan’da yapılacak mülakattan günler önce özgeçmişini ve sınav sonuç belgesini TBMM’de bir milletvekiline gönderdi.

Afyon adliye sarayındaki postaneden gönderilen özgeçmişte AK Partili İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik’in ve AK Parti İcsehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen’in imzası da bulunuyordu.

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Kadın avukatın sınav sonuç evrakında ise AK Partili İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik’in kaşe ve imzası bulunuyordu.

Kadın avukatın özgeçmişinde ayrıca annesi, babası ve kardeşinin çalıştığı yerlerle ilgili bilgi vermesi de dikkat çekiyor. Avukatın özgeçmiş metninin eğitim kısmında, mezun olduğu okulların yanı sıra öğrenciyken kaldığı yurtların ve lise sonrasında gittiği dershanelerin adını da veriyor.

Hakim adayı avukatın AK Partili belediye başkanı ve ilçe başkanına imzalattığı evrak yanlışlıkla CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu’nun TBMM’deki ofisine geldi.

Avukatın hakimlik mülakatı öncesinde AK Partili başkanların referansını eklediği evrakın hangi milletvekiline gönderilmek istendiği kesin olarak bilinmiyor.

‘Kadrolaşıyorlar’

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, hakim adayı avukatın özgeçmiş ve sınav sonuç evrakı faksla kendisine ulaştığında ayrıntılı olarak incelediğini ve evraktaki AK Partili belediye başkanı ile AK Parti ilçe başkanının imzasını gördüğünü belirterek, “Bu faksın muhatabının AK Partili bir milletvekili olduğu ve faksı gönderen kişinin hakimlik mülakatında bir ayrıcalık, bir torpil istediği kesin” dedi.

Hâkim alımlarında yapılan sınavlar ve mülakatlarla ilgili kaygıların olduğunu, seçim bölgesi Mersin’in de aralarında olduğu birçok yerde eski AK Parti yöneticisi ya da belediye başkan adayı avukatların hakimliğe alındığını kaydeden Kuyucuoğlu, “AK Parti iktidarı adli sistemden FETÖ’cüleri temizleyeceğiz bahanesiyle kendi kadrolaşmasını yaratıyor. Bir AK Partili vekile gönderilmek istenirken yanlışlıkla bize gönderilen bu evrak, hakim alımlarında, mülakatlarda AK Partili isimlere ayrıcalık tanındığını, AK Partili yöneticilerden referans alınarak bu sınavlara gidildiğini somut olarak göstermiş oldu. 5 yıldır avukatlık yapan genç bir hanımın hakim olabilmek için belediye başkanından, partinin ilçe başkanından torpil ayarlamak istediğini açıkça görmüş olduk” diye konuştu.





