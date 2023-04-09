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Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte tam liste...

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte tam liste...
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14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 26 siyasi partinin aday listesi YSK'ya sunuldu. Peki hangi il kaç milletvekili çıkaracak. İşte rakamlar...

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimleri için illerin milletvekili sayılarını açıkladı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Türkiye genelindeki milletvekili sayıları belli oldu.

İşte A'dan Z'ye tüm il il milletvekili sayıları: 

Adana 15
Adıyaman 5
Afyonkarahisar 6
Ağrı 4
Aksaray 4
Amasya 3
Ankara 36
Antalya 17
Ardahan 2
Artvin 2
Aydın 8
Balıkesir 9
Bartın 2
Batman 5
Bilecik 2
Bingöl 3
Bitlis 3
Bolu 3
Burdur 3
Bursa 20
Çanakkale 4
Çankırı 2
Çorum 4
Denizli 7
Diyarbakır 12
Düzce 3.
Edirne 4
Elazığ 5
Erzincan 2
Erzurum 6
Eskişehir 6
Gaziantep 14
Giresun 4
Gümüşhane 2
Hakkari 3
Hatay 11
Iğdır 2
Isparta 4
İstanbul 98
İzmir 28
Kahramanmaraş 8
Karabük 3
Karaman 3
Kars 3
Kastamonu 3
Kayseri 10
Kırıkkale 3
Kırklareli 3
Kırşehir 2
Kilis 2
Konya 15
Kütahya 5
Malatya 6
Manisa 10
Mardin 6
Mersin 13
Muğla 7
Muş 3
Nevşehir 3
Niğde 3
Ordu 6
Osmaniye 4
Rize 3
Samsun 9
Siirt 3
Sinop 2
Sivas 5
Şanlıurfa 14
Şırnak 4
Tekirdağ 8
Tokat 5
Trabzon 6
Uşak 3
Van 8
Yalova 3
Yozgat 4
Zonguldak 5

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