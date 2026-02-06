Hangi partiye asla oy vermezsiniz anketinin sonuçları açıklandı

ANK-AR Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdiği ve katılımcılara "hangi partiye asla oy vermezsiniz" sorusunun yöneltildiği son anketinin sonuçlarını açıkladı. Ters bir soruyla yapılan seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan ''Hangi partiye asla oy vermezsiniz?'' başlıklı kamuoyu araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Ankete katılanların yaklaşık 3'te 2'sinin DEM Parti ve AK Parti'ye asla oy vermeyeceklerini beyan ettikleri ankette,

DEM Parti yüzde 33,3 ile ilk sırada, AK Parti yüzde 31,4 ile ikinci sırada, CHP de yüzde 17 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anket sonuçlarında MHP yüzde 6,5 ile dördüncü sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 3,1'le beşinci, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 ile altıncı ve Zafer Partisi ise yüzde 2,2'lik oyla yedinci sırada yer aldı.